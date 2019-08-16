طريقة جديدة للحد من احتمالية الموت بسبب السرطان

اكتشف بعض العلماء من جامعة "Texas" في "Dallas" الأمريكية، أن عن طريق تحديد مستوى الجلوكوز في الدم يمكن الحد من تطور بعض أنواع السرطانات، مثل سرطان الرئة.

ونقلًا عن موقع "MedicalXpres"، خلال التجارب التي أجراها علماء الجامعة، تم تحويل الفئران المخبرية المصابة بسرطان الرئة إلى حمية غذائية تعتمد على كمية كبيرة من الدهون، وكمية متوسطة من البروتين والخضراوات، إلى جانب كمية صغيرة جدا من الكربوهيدرات، كما حقنت الفئران بمادة تخفض من مستوى السكر في الدم، اتضح من نتائج هذه التجارب أن هذه الخطوات أدت إلى الحد من نمو الخلايا السرطانية الظهارية، مع بقاء حجم الأورام كما هي دون تغيير سلبي أو إيجابي.

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ودرس الباحثون مستوى الجلوكوز لدى 192 مريضا مصابا بسرطان الخلايا الظهارية في الرئتين والمريء، وكذلك 120 مريضا مصابا بورم رئوي، وظهر من نتائج هذه الدراسات وجود علاقة متبادلة بين ارتفاع مستوى السكر في الدم وطول فترة بقائهم أحياء.

ووفقا لما توصل إليه الباحثون يعتبر التحكم بمستوى الجلوكوز طريقة جديدة لمنع تطور وزيادة خلايا الأورام السرطانية الخبيثة، ولكن هذا لا يعني تدميرها مباشرة أو بشكل نهائي، حيث تسمح هذه الطريقة الجديدة في تحويل السرطان إلى مرض مزمن، وتمنع احتمالية الوفاة بسببه.