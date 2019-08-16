"فهرية بقيت طنط فخرية".. كواليس ظهور الفنانة التركية بوزن زائد مع زوجها

بجسد غير ممشوق، يختلف عن إطلالاتها المعتادة في المسلسلات والإعلانات، ظهرت الممثلة التركية فهرية أفجين بوزن زائد وأزياء رياضية فضفاضة، بصحبة زوجها بوراك أوزجفيت، في أحد المطارات التركية، عقب 4 أشهر من ولادة طفلهما الأول، وسط ردود أفعال واسعة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حول فقدان فهرية لرشاقتها، حتى تصدر اسمها محركات البحث خلال الساعات الماضية.

ردود الأفعال

مئات التعليقات اجتاحت "فيس بوك" و"تويتر" و"انستجرام" بين المبرر لزيادة وزنها بسبب الحمل، والمنتقد لعدم اهتمامهما بمظهر، ومن أبرز التعليقات: "تجربة الحمل والولادة وأول 3 سنين في حياة الطفل تجربة عظيمة ومتعبة وبتغير كل حاجة بتغير هرموناتنا كستات بتغير شكل جسمنا ووزننا.. فرفقا بينا"، و"صور تغير شكل فهرية، بمثابة إهداء لرجال المصرى اللي بينزل في مراته تريقه لما بتتخن بعد الجواز"، و"اللي حصل في شكل الممثلة التركية طبيعي ومنطقي، وبالمناسبة هى لسه حلوة برده"، "وفهرية بقت طنط فخرية".

وكتب حساب يحمل اسم فتاة: "مفيش ست مابتتغيرش بعد الحمل والولادة، وتبدأ غصب عنها تهمل في نفسها وتهتم بكونها أم لأول مرة، وابنها وبيتها ومسؤولية كبيرة عليها بتتحملها، ومليون إحساس بيجيبها ما بين خوف وزعل على شكل اتغير، وحبها للضيف اللي نور حياتها، بياريت ندعمها ونخليها تقبل نفسها".

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كواليس الصور

وذكرت صحيفة "haber turk" التركية، أن الثنائي توجها إلى المطار بصحبة طفلهما ذو الـ4 أشهر، خلال رحلتهما من بودروم، إلى العاصمة أسطنبول، لقضاء عطلة صيفية لمدة يومين، ليتفاجآ بحضور عدد كبير من وسائل الإعلام.

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وحاول الفنان التركي إخفاء وجه الطفل عن عدسات الكاميرات، ليبرر الزوجين تصرفهما لوسائل الإعلام، قائلين: "نحن لا نريده أن يظهر في الصحف والتلفزيون أكثر من اللازم".

تفاصيل زواج بوراك أوزجيفيت وفهرية

في يونيو 2017، عقد الثنائي حفلا عائليا في قصر سعيد حليم باشا الفخم، ذو الطابع الملكي، بحضور نحو خمسمئة مدعو ومدعوة، من تركيا، وألمانيا، والخارج، وعدد كبير من مشاهير تركيا وأصدقائهما المشتركين المقربين.

وتألقت العروس بـ3 إطلالات مختلفة، بعدما جمعتهما قصة حب استمرت حوالي 3 سنوات قبل الزفاف، جمعهما خلالها مسلسل رومانسي "طائر الحب"، المعروف بنسخته التركية "طائر النمنمة".

قدم الممثل التركي بوراك أوزجيفيت​، فيلا في ألمانيا بقيمة 3 ملايين يورو، هدية لزوجته بمناسبة حملها في طفلهما الأول، كما استعان بمهندس ديكور لتجهيز غرفة المولود داخل الفيلا الخاص بهما في ألمانيا، والتي تبلغ قيمتها 120 ألف ليرة تركية، وطليت باللون الأزرق.

فيما ذكرت صحف تركية أن الثنائي استعدا لاستقبال المولود الجديد، الذي علما مؤخرًا أنه صبيًا، بفتح حساب بنكي مشترك لمولودهما المنتظر، ووضعا فيه مبلغ مليون ليرة تركية لضمان مستقبله.