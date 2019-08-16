بعد غدا تنتهي عطلة العيد وكذلك نهاية الأسبوع، وكثيرًا من السيدات تتكدس ثلاجاتهن بالكثير من الأطعمة وبقايا اللحوم التي تشغل حيزًا كبيرًا، ولذلك قد تعاني بعضهن من تنظيف الثلاجة وإعادة ترتيبها.

وتقدم "هُن" خطوات تنظيف الثلاجة حسب صحيفة The New York Times:

أدوات التنظيف:

أكياس نفايات

قفازات مطاطية

محلول تنظيف

إسفنج المناشف الورقية

خطوات تنظيف الثلاجة:

ابدأ بفصل التيارك الكهربائي عن الثلاجة لضمان سلامتك.

إخراج كل شيء لسهولة فرز ما سيتبقى، وما يمكن إلقاءه في القمامة.

إزالة المثلجات من صندوق الجليد.

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قومي بإخراج أي أرفف أو أدراج أو أبواب قابلة للإزالة.

انقلي العناصر شديدة التلف مثل الحليب والدجاج النيئ، إلى مبرد أو مجمد طوال فترة تنظيف الثلاجة.

ابدئي بتلك الأرفف والأدراج وإدراج الأبواب التي قمت بإزالتها، قد ترغب في غسلها تمامًا مثل غسل الصحون، باستخدام الصابون والإسفنج.

بمجرد غسل الأجزاء القابلة للإزالة، قومي بتجفيفها ووضعها جانباً.

بعد ذلك يمكنك جلب إناء كبير به مياه ووضع مسحوق الغسيل ثم قومي بتدليك الثلاجة من الداخل بالإسفنج، وقد تحتاجي فرشاة الأسنان القديمة إذا كان تصميم الثلاجة يحتوي على العديد من الزوايا.

بعد الانتهاء من شطف تنظيف الثلاجة من الداخل، جاء الدور عليها من الخارج وقد تحتاجين إلى قطعة من القماش حتى لا تُخدش الثلاجة وتساعد في تنظيف وإزالة البصمات الأصابع التي تشوه سطح الأجهزة.

كما يمكن تنظيف السطح الخارجي للثلاجات البلاستيكية بنفس طريقة التنظيف الداخلي.

لا تنس تنظيف الجزء العلوي، إذ أنه من المحتمل أن يكون قد تم جمع قدر كبير من الأتربة وبعد الزيوت الناتجة عن بخار الطهي.

ابدئي بإعادة الأرفف والأدراج وإدراجها في أماكنها.

استخدم أسفنجة أو قطعة قماش مبللة بالماء الساخن لمسح الجزء الخارجي من الزجاجات.

بعد ذلك، قومي بإعادة المنتجات والألبان واللحوم والمشروبات والباقي إلى الثلاجة، وبعد فترة قومي بإعادة تشغيلها.