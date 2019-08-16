بالفيديو.. دنيا سمير غانم تحكي قصة نجاحها دعما لمبادرة #دوي

مدسك برأي وضع مقطع الفيديو
شاركت الفنانة دنيا سمير غانم في مبادرة #دوي، ونشرت مقطع فيديو تحكي فيه قصة نجاحها عبر حسابها الخاص على "انستجرام"، شارحة أهداف المبادرة.
وتعرض دنيا سمير غانم قصتها كنموذج، وقالت في الفيديو، "صدقوا أحلامكم وحاربوا علشانها، واحكوا قصصكم والتحديات اللي بتواجهكم من خلال مبادرة #دوّي على هاشتاج #بحكایتك_تكمل_حكایتھم علشان غيركم يستفيدوا منها في حياتهم".
كان المجلس القومي للأمومة والطفولة، أطلق مبادرة #دوّي منذ فترة وجيزة، بالتعاون مع "يونيسف" مصر، والتي تهدف إلى تمكين الفتيات الأطفال من خلال دعم حقوقهن وتقليل الفجوة النوعية والوصول إلى تحسين وضعهن بشكل ملموس في ظل وجود بعض التحديات التي تؤثر عليهن في مجالات الصحة الإنجابية والأداء الاقتصادي والتمكين بوجه عام.
ولعب المجلس القومي للطفولة والأمومة دورا رياديا في التنسيق بين الأطراف المعنية من الوزارات المختلفة والمجلس القومي للمرأة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بالإضافة إلى منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني؛ للخروج بخطة عمل تشاركية للمبادرة القومية "دوّي"، لتكون بمثابة المحرك الرئيسي للتغيير من أجل ضمان مستقبل أكثر انصافا للفتيان والفتيات، على حد سواء، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.
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