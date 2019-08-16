حل الفنان محمد فراج ضيفا على برنامج "أسرار النجوم"، المذاع عبر أثير "نجوم إف إم"، مع الإعلامية إنجي علي وتحدث عن وفاة والديه وأثر ذلك في نفسه.
وقال فراج إنه يفتقد والديه بشدة، موضحا أنه لم يستغل وجودهما أثناء حياتهما في الدخول لتفاصيل حياته، مؤكدا أن أكثر ما ينقصه هو عدم وجود والديه بجانبه.
وأضاف، "هي دي سنة الحياة، بس الناس مبتحسش بقيمة الناس اللس حواليها، وأنا ناقصني أمي وأبويا، خصوصا الفترة اللي فاتت".
وأضاف أن الفراغ الذي يشعر به وراء شعوره بافتقاد أبويه، "الواحد لما بيكبر بينضج وبيكتشف نفسه وحياته بتكبر، لما كانوا موجودين معرفتش استغل الفترة دي أوي لحد آخرها، وده اللي مسيطر عليا".
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. محمد فراج: ناقصني أمي وأبويا في حياتي.. الناس مبتحسش بقيمة الناس اللي حواليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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