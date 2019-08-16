7 أطعمة تساعد على تنظيف القولون.. احرص على تناولها دائما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت– سمية عبد الهادي

اهتمامنا بالقولون يبدو قليلًا، لذا نتعرض للكثير من المشكلات الصحة التي تعود علينا بالسلب في نهاية المطاف.

"الخليج 365" يستعرض في السطور التالية بعض الأطعمة والأشربة التي تساعد على تنظيف القولون وفقا لما ذكره موقع " Brightside".

1- إضافة فيتامين "c" إلى النظام الغذائي

يساعد الفيتامين الموجود في الفواكه والخضروات على تطهير القولون، وذلك بحسب دراسة أجريت عن هذا في عام 2015، ويكون بتناول الكثير من عصير الفراولة والليمون.

2- الاستفادة من حمض البروبيوتيك والبكتيريا الصديقة التي تحمي القولون.

يعمل البروبيوتيك الذي يمتصه الجسم على منع سرطان القولون وربما علاجه، كما أن هذه "البكتيريا الجيدة" تحميه من الالتهابات وتحسن من انسيابية حركة الأمعاء.

يمكن العثور على البروبيوتيك في الأطعمة المخمرة مثل الزبادي اليوناني ، خل التفاح، وبعض أنواع الجبن.

3- تناول المزيد من النشويات

الأطعمة النباتية، مثل البطاطس والأرز والبقوليات والموز الأخضر والحبوب، تعمل على تعزيز القولون الصحي عن طريق زيادة البكتيريا المعوية.

4- شرب الكثير من الماء لتنظيم الهضم

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قلة تناول السوائل هو سبب قوي للإمساك، لذلك يفضل تناول 1.5 إلى 2 لتر من الماء يوميًا.

وهناك طريقة أخرى للمساعدة في تلبية احتياجاتك من تناول السوائل وهي تضمين الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء ، مثل الخيار والكوسة والكرفس والطماطم والبطيخ والفراولة.

5- تناول الكثير من الأطعمة الغنية بالألياف

تناول كميات كبيرة من الأطعمة الغنية بالألياف التي تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون، فضلا عن أن الوجبات الغنية بالألياف تغذي البكتيريا "الجيدة" في الأمعاء والتي تساعد على تقليل التهاب الأمعاء وتحسين اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل متلازمة القولون العصبي ومرض كرون والتهاب القولون التقرحي، مثل العدس والفاصوليا والبازلاء.

6- شاي الأعشاب

يساعد على صحة الجهاز الهضمي عن طريق القولون، كما هو مفيد في تطهير القولون، ووفقا لتحقيق أجراه باحثون أستراليون، هناك علاقة بين استهلاك شاي الأعشاب وتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون.

قد تساعد الأعشاب المليئة مثل سيلليوم، الصبار، وجذر الخطمي في الإمساك، ولكن تأكد من التحدث مع طبيبك قبل استخدام هذه الأعشاب، لأنها قد تكون ضارة في بعض الأحيان.

7- المياه المالحة

الماء المالح يقوم بتنظيف القولون، ويكون تناوله كل صباح ، قبل الإفطار، من خلال مزج ملعقتين صغيرتين من ملح البحر، في كوب من الماء الفاتر، وتناوله سريعًا وكرر العملية في المساء أيضًا.