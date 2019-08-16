نرتكبها دون أن ندري.. 9 أخطاء على طاولة الطعام تسبب زيادة الوزن

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

جميعنا يريد الهروب من "السمنة"، لكن الرغبة في فقدان الوزن بشكل سريع وجمع المعلومات الخاطئة التي تغمر الإنترنت وحماسنا الزائد، تجعلنا قد نرتكب أخطاءً، مثل القيام بتدريبات خاطئة أو تناول طعام بشكل غير صحيح.

إليك أكثر الأخطاء التي نرتكبها على طاولة الطعام وتتسبب في زيادة الوزن بحسب ما ذكر موقع " Bright Side".

1- جميع السعرات الحرارية متساوية

ليست جميع السعرات الحرارية متساوية، وهناك الجيدة منها والسيئة؛ فالمستمدة من الخضروات جيدة، في حين أن التي تتناولها عند تناول برجر كبير سيئة.

2- اختيار الغذاء قليل الدسم أو الحمية الغذائية فقط

غالبًا ما تُعتبر الأطعمة المعالجة أو قليلة الدسم أو "النظام الغذائي" الخيار المثالي عندما يتعلق الأمر بفقدان الوزن، لكن هذا قد لا يكون دائمًا صحيحًا، لأنه غالبًا ما يتم إدخال السكر على الكثير من هذه الأطعمة الصحية المزعومة لتحسين مذاقها.

3- عدم تناول ما يكفي من البروتين

اتبع نظامًا غذائيًا عالِ البروتين لأنه من المغذيات الأكثر أهمية إذا كنت تهدف لفقدان الوزن، إذ يحسن الأيض ويقلل من الشهية ويؤثر إيجابيًا على العديد من الهرمونات التي تنظم الوزن، كما يساعد على حماية كتلة العضلات أثناء فقدان الوزن.

4- نقص الألياف في نظامك الغذائي

يمكن أن تساعد إضافة كمية كافية من الألياف على وجبتك في تقليل شهيتك عن طريق إشباعك. وتساعد الألياف أيضًا في فقدان الوزن عن طريق جعل الجسم يمتص سعرات حرارية أقل من الأطعمة الأخرى.

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5- الأكل حتى لو كنت غير جائعًا

ينصح خبراء التغذية بتناول أجزاء صغيرة وفي أوقات متعددة خلال اليوم إذا كنا نريد أن نفقد الوزن، بدلاً من تناول وجبات كبيرة 3 مرات في اليوم. ومع ذلك، هذا ليس صحيحا، الأكل عندما تكون جائعًا وفقط عندما تكون جائعًا هو مفتاح فقدان الوزن.

6- نصيحة عدم تخطي وجبة الإفطار

نصيحة عدم تناول وجبة الإفطار ليست صحيحة بالمرة لمن يريد فقدان الوزن، إذ وجدت دراسة أن الأشخاص الذين يتناولون وجبة الإفطار يستهلكون المزيد من السعرات الحرارية في الغداء، مقارنةً بمن لا تناولونها.

7- شرب عصير الفاكهة المعبأة

الأشخاص الذين يسعون جاهدين لفقدان الوزن يتوقف معظمهم عن شرب المشروبات الغازية، لكنهم ينسون عصائر الفاكهة المعبأة، إذ تحتوي 100٪ منها على السكر الكافي، ما يفسد خططك لفقدان الوزن.

8- الأطعمة المصنعة

تشير الدراسات إلى أن الأطعمة المصنعة مساهم رئيسي في وباء السمنة الحالي. إن أفضل شيء يمكنك فعله أن تتناول طعامًا كاملًا.

9- تناول الكثير دون الفواكه الطازجة

تناول الكثير من الأطعمة وعدم تناول الفواكه الطازجة في نظامك الغذائي يمكن أن يجعل أحلامك في فقدان الوزن أحلامًا. أفضل الفواكه لإنقاص الوزن هي البطيخ والكمثرى والتفاح والجريب فروت.