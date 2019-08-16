حتى لا تفسد.. حيل مذهلة عند إعداد أو تخزين الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

كثير ما نقع في أخطاء أثناء إعداد الأطعمة، قد ينتج عنها الاستغناء عن الطعام أو إعداد غيره، لذا نستعرض لكم في السطور التالية بعض الحيل التي يمكن للمرأة اتباعها لتجنب الوقوع في أخطاء أثناء إعداد أو تخزين الأطعمة، وفقا لتصريحات الشيف يسري خميس.

- شرائح البطاطس

قبل القيام بتحميرها في الزيت يمكن وضعها في الماء والملح وملعقة من الخل الأبيض، حتى لا تمتص الزيت أثناء التحمير، وكذلك بالنسبة لبقية الأطعمة.

- الصلصة

بعد القيام بفتحة علبة الصلصلة يمكن إضافة ملعقة من الزيت إليها، حتى لا تصاب بالتعفن، فمن المعروف أنها تصاب بالتعفن بمجرد فتحها، لذلك للحفاظ عليها أطول فترة ممكنة يمكن وضع الزيت على سطحها، ثم حفظها في الثلاجة.

- لتجنب تعفن الخضروات

يفضل أن يتم الفصل بينها إذا كانت محفوظة خارج الثلاجة، كأن يتم إبعاد البصل عن البطاطس لكونها من الخضروات التي تتأثر بالرطوبة وارتفاع درجات الحرارة، لذلك يمكنها إفساد البصل.

- احتراق الكيك

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إذا احترق الكيك يفضل إزالة الجزء المحترق ونثر ملعقة من السكر على السطح، ثم إعادتها إلى الفرن مرة أخرى مع ضرورة مراقبتها حتى لا يتكرر الأمر، إلى أن يتكون سطح جديد لها.

- فساد الموز

يمكن تغليف مؤخرة الموز بورق الفويل للحفاظ عليه سليما أكبر وقت ممكن.

- البيض المسلوق

قبل وضعه على النيران مصحوبا بالماء، يفضل تركه لعدة دقائق بعد إخراجه من الثلاجة، ليأخذ نفس درجة حرارة المكان، بهذه الطريقة تتجنب المرأة تكسر قشر البيض أثناء غليان الماء، كما يمكن إضافة ملعقة صغيرة من الملح، لكونه يحمي البيض أيضا من التكسر.

- محلول الليمون

يمكن لهذا المحلول أن يزيل روائح الأطعمة أثناء إعدادها، ويكون من خلال تقطيع الليمون إلى شرائح ووضعها في كمية من الماء، هي بذلك يمكنها إزالة رائحة السمك أثناء "القلي"، أو التخلص من الأدخنة الناتجة عن عمليات تحمير الأطعمة الأخرى.

- عصير البرتقال

يفضل وضع البرتقال والليمون في الماء الدافئ قبل القيام بعصرهما، حتى يتم استخلاص كمية كبيرة من العصير بها، كما يجعلها الماء الدافئ سهلة العصر.