جوزفين غيلان تتهم الحكومة الإسرائيلية باختطاف طفلتها

اتهمت الممثلة البريطانية "جوزفين غيلان"، نجمة مسلسل "صراع العروش" (Game Of Thrones)، الشرطة الإسرائيلية باختطاف طفلتها التي تركتها مع صديقتها أثناء تلقيها علاجًا من اكتئاب ما بعد الولادة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت "جوزفين" أن سلطات رعاية الطفل الإسرائيلية اختطفت طفلتها "جلوريا"، 8 أشهر، منتصف ليل الأحد الماضي، بعدما تركتها في رعاية صديقة لها.

وبناء على أوامر سلطات رعاية الطفل خضعت الممثلة البريطانية لعلاج اكتئاب ما بعد الولادة، إلا أنها لم تكن على دراية بما فعلته الشرطة، ولم تكن في المنزل حينما اختطفت طفلتها.

كشفت الممثلة البريطانية الإسرائيلية عن محنتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وادعت أن الشرطة هددت صديقتها بسجنها إذا لم تسلمهم الطفلة، كما قالت إنهم سرعان ما منحوا طفلتها إلى عائلة أخرى.

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قدمت "غيلان" بيانًا تطلب فيه مساعدة السلطات الإسرائيلية لإرجاع طفلتها، مع أنها أدانت ما فعلته السلطة، ووصفته بأنه أمر مخزٍ.

كما أنها ليس لديها أدنى فكرة عن مكان طفلتها، حيث لا يسمح لها بزيارتها أو حتى رؤيتها، وكشفت تقارير أن هذه العملية تمت بأمر من المحكمة، ومن المقرر عقد جلسة خلال الأسبوع المقبل.

جدير بالذكر أن الممثلة البريطانية قد انتقلت لإسرائيل بعد فترة قصيرة من الولادة، ويعد أحد أهم الأسباب التي دفعتها للانتقال، هو خوفها من أخذ سلطات رعاية الأطفال البريطانية ابنتها منها.

وعلق المتحدث الرسمي باسم سلطات رعاية الأطفال على الواقعة قائلًا: "ما يصب في مصلحة الأطفال هو ما يقود أي قرار تتخذه السلطات".