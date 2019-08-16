عقب شائعات انفصاله.. محمد رمضان بصحبة زوجته في صورة جديدة: منتظركم في الساحل

عقب مرور أسابيع على شائعة انفصاله عن زوجته الحالية، وارتباطه بالممثلة حلا شيحة، ظهر الفنان محمد رمضان في صورة عائلية، خلال الإعلان عن حفلته المقبلة في الساحل الشمالي.

وقال "رمضان" على حسابه بموقع "انستجرام": "جمعة مباركة على جمهوري الأصيل عائلتي"، مضيفا: "منتظركم 23 أغسطس في جولف بورتو مارينا.. ثقة في الله نجاح.. أقوى حفلة في الساحل"، مرفقا صورة له بإطلالة كاجوال ونظارة شمسية و"كاب"، بصحبة زوجته ونجله.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 51 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أنت بتكيدهم أوي بالصورة دي"، و"نمبر وان في الساحل الشمالي"، و"مراتك شبه رضوى الشربيني جدا".

شائعة الزواج

قبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك، لاحقت الفنان محمد رمضان وحلا شيحة شائعات عدة، بشأن استعداده للزواج من الفنانة العائدة من الاعتزال، ومصدر الشائعة هو صفحة شهيرة تنقل أخبار الفنانين باسم "ببارتزي الفنانين"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

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والد حلا شيحة يعلق على شائعة الزواج

استقبل الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة حلا نبأ زواج ابنته سرا من الفنان محمد رمضان في الساحل الشمالي، بالضحك، مؤكدا عدم صحة ما تردد، واصفا إياه بالخبر الكوميدي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن".

محمد رمضان يرد بطريقته الخاصة على نبأ زواجه

وعقب ساعات من تداول شائعة زواجه، نشر رمضان مقطعا مصورا، برفقة زوجته، خلال تواجدهما في الولايات المتحدة، عبر خاصية ستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

كان محمد رمضان، هو بوابة حلا الأولى، عقب العودة للتمثيل، بعد غياب دام 17 عاما، من خلال مشاركته مسلسله الأخير "زلزال" الذي عُرض في رمضان الماضي، وحقق مشاهدات عالية.

وسافر الثنائي مؤخرًا إلى لبنان، لتكريمهما في مهرجان "بياف" عن دورهما في مسلسل "زلزال"، وحرصت حلا على مشاركة متابعيها لحظاتها خلال وجودها حينها مع الفنان.