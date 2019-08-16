الامارات | "الرجل العنكبوت" على خط الأزمة في هونج كونج.. براية سلام

شكرا لقرائتكم خبر عن "الرجل العنكبوت" على خط الأزمة في هونج كونج.. براية سلام والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسلق "الرجل العنكبوت" الفرنسي ألان روبير ناطحة سحاب من 68 طابقاً في هونج كونج أمس ليرفع راية ترمز للمصالحة بين الصين والمدينة وسط احتجاجات متصاعدة منذ أسابيع لا توجد مؤشرات على انحسارها.

وتسلق روبير مبنى تشوينج كونج سنتر الواقع في الحي التجاري بوسط المدينة معتمداً على يديه فقط ووضع راية كبيرة على واجهة المبنى.

تحمل الراية علم الصين على جانبها الأيسر وعلم هونج كونج على جانبها الأيمن وتحتهما يد صفراء تصافح يداً حمراء على خلفية باللون الأبيض في إشارة للسلام.

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وهذه ثالث مرة يتسلق روبير فيها ناطحة السحاب التي تملكها شركة تشوينج كونج هولدنجز. ومُنع من تسلق المباني في المدينة لمدة عام في أغسطس الماضي وانتهى هذا الحظر قبل أسبوعين. وارتدى روبير ملابس برّاقة بالألوان القرمزي والوردي والأخضر، وألقت الشرطة القبض عليه بعد تسلق ناطحة السحاب ونقل لمركز شرطة قريب.

ويتسلق روبير دون تصريح عادة وألقي القبض عليه مرات عدة، بعضها بسبب التعدي على الممتلكات.

ويأتي تسلق روبير لناطحة السحاب في ظل توقعات باندلاع المزيد من الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية. وشبهت الصين الاحتجاجات بالإرهاب وحذرت من أنها قد تستخدم القوة لقمعها.