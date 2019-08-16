تجنبي المنقوش والجلد.. 10 نصائح ذهبية عن شراء "حذاء البحر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

إذا كنتِ ترغبين بشراء حذاء جديد لقضاء عطلة مميزة خلال الصيف على أحد الشواطئ، فهناك بعض النصائح التي يجب مراعاتها عند اختيار أحذية مناسبة للصيف.

في السطور التالية، يقدم "الخليج 365"، أبرز النصائح عند شراء الحذاء الصيفي والأكثر أناقة وجاذبية، حسب ما جاء بموقع outfittrends المتخصص في صيحات الموضة العالمية:

1- إذا كنتِ ممن يفضلون الذهاب بشكل يومي إلى الشاطئ لقضاء عطلة شمسية على البحر، فيمكنك اختيار حذاءً مريحًا ومسطحًا (فلات)، ويكون سهل التنظيف بالماء.

2- اشترِ أحذية غير مرسوم عليها منقوشات حتى تتلاءم مع فستان ومايوه البحر.

3- إذا كنتِ ممن يفضلون المشي على البحر لفترات طويلة، اختاري حذاءً لا يتخلله الرمال كي لا تتألم قدميك.

4- يمكنك تجميل الحذاء من خلال بعض الإكسسوارات للقدمين، مثل التاتوه وحلقان الأصابع.

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5- تجنبي الأحذية ذات الكعب العالي، خصوصًا مع وجود أشعة الشمس الحارقة.

6- قومي باختيار حذاء من قماشة الكتان الخفيفة على القدمين حتى إذا تعرض للبلل يمكنه تجفيفه قبل اليوم التالي.

7- اعتمدِ الحذاء ذات ألوان متعددة إذا كان المايوه وفستان البحر بلون قاتم، مثل الأسود والرمادي والكُحلي.

8- تجنبي الحذاء الجلدي حتى لا يتعرض للتقشير الناتج عن المياه المالحة المحملة باليود.

9- اختاري حذاء متحكم الغلق والربط جيدًا كي لا ينتزع بسهولة منك خلال المياه.

10- اختاري لون طلاء الأظافر المناسب للحذاء ليلائم شكلك ويمنحك إطلالة عصرية وانيقة.