محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:
أسماك وضفادع وثعابين وغيرها من الحيوانات الشفافة التي تبدو وكأنها عثرت على عباءة هاري بوتر غير المرئية لحماية نفسها من الحيوانات المفترسة، بعضها شفاف تمامًا لا يكشفها سوى عينيها، والبعض الآخر لم تولد كذلك، إنما طورت أجسادها حتى أصبحت شفافة على مر السنين، مثل الأخطبوط والضفدع الزجاجي.
نرصد خلال الألبوم المرفق بالأعلى، بحسب ما نقل "Bright Side" مجموعة من أكثر الحيوانات الشفافة التي ستجعلك ترغب في لمسها بيديك للتأكد أنها موجودة بالفعل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. كائنات شفافة لا يكشفها سوى عينيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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