بالصور.. 10 تصميمات عصرية وجذابة لغرفة السفرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

إذا كانت غرفة الاستقبال كبيرة أو صغيرة، فيمكنك الآن تحديد 10 تصاميم عصرية وجذابة لغرفة السفرة والتي تجعل منزلك أكثر حيوية وجمالًا لعام 2019، وفق ما نشر موقع homestolove المتخصص في مجال الديكور المنزلي ومصممي الأثاث المنزلي:

- الخامة الخشبية الخالصة:

تقدم مصممة الأثاث ماردي دوهرتي، الطاولة الخشبية الخالصة بلون فاتح مخلوط بالقاتم، وتناسب هذه الغرفة لون الديكور المنزلي الكلاسيكي، وتناسب المنازل ذات المساحات الكبيرة.

- التنسيق بين الأرضية والسفرة:

عندما تكون أرضية المنزل من الخامة الخشبية، يفضل أن تكون طاولة الطعام من اللون والخامة الخشبية، لكن يفضل تغيير اللون، حتى لا تشعر بالملل بين الألوان، ويمكنك تنسيق اللون الأبيض مع البيج أو الرمادي مع الأحمر الناري وهكذا.

- دمج ورق الحائط مع السفرة:

يعطي ورق الجدران المزخرف مع طاولة طعام خشبية ومقاعد من الخامة الناعمة الشمواه، أجواءً كلاسيكية أنيقة في منزلك، ما يدل على أناقة وإبداع التصميم خصوصًا مع وجود خزانه الطعام.

- المنزل المصمم على الطراز الجورجي:

إذا كان منزلك كلاسيكي وتريد تغيير شكله إلى مودرن حديث، يمكنك وضع المقاعد المُلتوية ويمكن أن تكون هذه المقاعد من الخامة البلاستيكية أو المعدنية والنحاسية.

- دمج المقاعد الجلدية للسفرة:

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يمكن اختيار شكل طاولة الطعام من الثمانينيات واستعادة الأجواء القديمة من ألوان المقاعد الجلدية والحائط والزهريات القديمة.

- طاولة الطعام بجانب الشرفة:

إذا كنت ممن يفضلون العشاء الرومانسي أو عمل اجتماع عائلي بالصباح، فهذا التصميم هو الأنسب لك، حيث وجود المناظر الطبيعية في الصباح والإضاءة الخافتة مع أضواء القمر ليلًا.

الطاولة اليابانية:

دائمًا ما يهتم اليابانيون بوجود عاملين أساسين في اختيار الأثاث، هما الطابع العصري المميز وقوة ومتانة الأثاث، لذلك صمم مهندس الديكور الياباني Mim هذا الشكل كطولة مميزة للعائلة.

- الطاولة الرخامية:

تعتبر من أكثر الطاولات جاذبية في 2019 وتستمر حتى 2020، حيث إنها توفر كثير من المساحة إذا كانت غرفة الطعام صغيرة وسهلة التنظيف، كما أنها عملية وتناسب الديكور الحديث.

- الطاولة المستطيلة:

وتناسب هذه الطاولة الغرف والمنازل الواسعة ذات حدائق، مثل الفيلات والقصور، حيث يمكن أن يجلس عليها أكثر من 8 أفراد وتتميز بسهولة نقلها إلى الحديقة أو الشرفة.

- الطاولة الدائرية:

تناسب هذه الطاولة المساحات الصغيرة والعائلات التي لا يتعد عدد أفرادها 4، وتتميز بأنها رغم صغر مساحتها إلى أنه يمكن أن يضاف إليها أكثر من 4 مقاعد ويسهل تحريكها داخل المنزل.