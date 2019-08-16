سوسن بدر بتسريحة "آلا جرسون" في "صاحبة السعادة".. والجمهور: قمر 14

خلال "برومو" حلقتها في صاحبة السعادة مع الإعلامية إسعاد يونس، المذاع عبر شاشة "دي أم سي"، لفتت الفنانة سوسن بدر الأنظار بإطلالتها، مشاركة متابعيها بصورها خلال الحلقة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وأطلت سوسن بشعر "آلا جرسون" يجمع بين اللونين الأبيض والرمادي، ومكياج "أسموكي" بأنامل خبير تجميل المشاهير "راشد"، وفستان "قرمزي" اللون، يتميز بأنه طويل وفضفاض من تصميم "كيمي صفادي"، بالإضافة إلى إكسسوارات ذهبية.

وعلقت الفنانة القديرة على صورتها، قائلة: "حلقة صاحبة السعادة مع الجميلة إسعاد يونس، يوم التلات الساعة 11، على dmc".

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد عن 11 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها:"من جمال أتخلق معنى الجمال على رأي عمرو دياب"، و"قمر 14 يا سوسن"، و"رائعة ومتألقة".

ومن جانبها، علقت إسعاد يونس على حلقتها مع سوسن بدر، قائلة: "استنوا الجميلة المتميزة سوسن بدر في حلقة مختلفة جدًا مع صاحبة السعادة، يوم الثلاثاء القادم الساعة 11:00 مساءً على dmc".

Advertisements

سوسن بدر و"الشعر الأبيض" في الإعلام

"لوك الشيب" لم يكن الأول للفنانة القديرة، فمنذ أسابيع، أطلت "سوسن" بأزياء فاتحة اللون، مصنوعة من الساتان، مع شعر "ألا جرسون" يجمع بين الرمادي والأبيض، مع اختيارها مكياج "هاديء"، خلال استعدادها للظهور كضيفة في برنامج "القاهرة اليوم"، معلقة باللغة الإنجليزية: "لا أبالي بشعري الرمادي"، عبر إنستجرام.

ومنذ 3 أسابيع، أطلت "سوسن" بمكياج "سموكي" ثقيل بأنامل خبيرة تجميل المشاهير "رشاد"، وفستان "أوف شولدر"، يجمع بين الأزرق والأسود، من دار أزياء dstore، خلال استضافتها في برنامج الإعلامية بوسي شلبي، على قناة "المحور".

رأي سوسن بدر في "الشيب"

علقت سوسن على ظهورها بالشعر الأبيض في الأدوار الدرامية وحياتها الشخصية، خلال حوارها في برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا" على شاشة CBC، في 3 يونيو الماضي، قائلة إنّ قرار ظهورها باللوك جاء بسبب مسلسل "زي الشمس"، إذ قررت عدم صبغ شعرها بالكامل عقب وفاة ابنتها "فريدة" في العمل الدرامي لتتخلله شعرات بيضاء، حتى يصل حزنها وإهمالها لنفسها إلى الجمهور.

وتابعت سوسن: "بعد ما خلصت المسلسل ببص في المرايا قلت أنا مرتاحة كده، والحمد لله شعري بالمظهر ده عاجب الناس بمختلف أعمارهم، ده أقرب ليا وأقرب لحقيقتي دلوقتي، دي أنا دلوقتي، أنا فعلا مش سايبة الشعر الأبيض عشان أكبر نفسي، هو ده أنا حاليا".