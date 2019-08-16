7 منتجات أيقونية تمنحكِ رائحة ناعمة وجذّابة تدوم طويلاً

لا شكّ أن عطر الفانيلا هو من الروائح التي تأسر القلوب. هذا الأريج يعزز من جاذبيتكِ، يبرز نعومتكِ ويضاعف أنوثتكِ. على مرّ السنين، أصدرت أشهر دور الجمال عطور الفانيلا التي أصبحت المنتج الأحب على قلب الكثير من النساء، خاصة المرأة العربية. من هنا، سنعرض عليكِ أدناه 7 منتجات عطر الفانيلا من الإصدارات الأيقونية، لتختاري منها أريج جذاب يرافقكِ في إطلالاتكِ المقبلة.

عطر الفانيلا HERMÈS Hermessence Vanilla Galante

عام 2004، أطلقت الدار عطر الفانيلا هيرميس هذا. يعتبر من الروائح الدافئة القوية التي ينبعث منها أريج الخشب، الزهور، البخور وطبعاً الفانيلا. هو مناسب لفصل الشتاء والإطلالات الليلية والسهرات.

عطر الفانيلا TOM FORD Tobbaco Vanille

يزودكِ عطر الفانيلا توم فورد بأريج الكاكاو، الفاكهة المجففة، البخور وطبعاً الفانيلا. أصدرت الدار هذا العطر عام 2007، يعتبر من الروائج القوية وهو مناسب للنساء والرجال.

عطر الفانيلا DOLCE & GABBANA The One

عام 2006، قدمت الدار عطر الفانيلا دولتشي اند غابانا. يزوّدكِ بأريج الأزهار البيضاء، الفاكهة المنعشة، العنبر والمسك الأبيض. هو مناسب لفصلي الصيف والشتاء، كونه عطر ناعم وخفيف لكنه يدوم طويلاً.

عطر الفانيلا JO MALONE Vanilla & Anise Cologne

منذ حوالي 10 سنين، أي عام 2009 أطلقت الدار عطر الفانيلا جو مالون. يمزح هذا العطر بين أريج الفانيلا وأريج الأزهار مثل الأوركيديه، الياسمين ونيرولي. إنه مناسب للإطلالات اليومية، خاصة الصيفية منها.

عطر الفانيلا VAN CLEEF & ARPELS Orchidée Vanille

أيضاً عام 2009، أطلق عطر الفانيلا فان كليف اند اربيل. يزوّدكِ هذا المنتج برائحة الورود الزهرية، الكاكاو والفانيلا. لذلك، يمكنكِ نثره خلال إطلالاتكِ اليومية والليلية، في الشتاء والصيف.

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عطر الفانيلا MONTALE PARIS Vanille Absolu

إن كنتِ من محبات روائح البهارات والقرفة، عطر الفانيلا مونتال باري هو الأنسب لكِ. هو أريج دافئ وناعم في الوقت عينه، يعزز من أنوثتكِ. أطلق عام 2008 ومنذ تلك الفترة لغاية اليوم هو واحد من العطور الأكثر مبيعاً.

عطر الفانيلا THE BODY SHOP Vanilla Brulee

أطلق عطر الفانيلا من بودي شوب عام 2014. رغم ذلك هو واحد من المنتجات الأيقونية التي تزوّدكِ بأريج الفانيلا الممزوج برائحة الخشب والبخور.

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