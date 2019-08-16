تعرف على الحقيبة التي حملتها روزي وايتلي للمرة الـ 39 في 3 أشهر

تعد العارضة البريطانية روزي هنتنغتون وايتلي من أكثر المشاهير أناقة على منصة إنستغرام، وبزيارة حسابها يمكننا أن نرصد بسهولة القطعة الأكثر بروزًا في خزانة ملابسها في الوقت الحالي، هذه القطعة هي من أكثر القطع رواجًا هذا الموسم، نتحدث عن حقيبة Pouch من بوتيغا فانيتا.

أصبحت حقيبة الكلاتش ذات الحجم الكبير من العلامة التجارية الإيطالية من أكثر القطع رواجًا في عام 2019، كما أن العارضة محظوظة جدًا نظرًا لامتلاكها الحقيبة بألوان متعددة، وإلى جانب حملها كحقيبة يد عادية، تستخدمها كحقيبة رياضية وحقيبة مكياج، وقد دمجت الحقيبة في 39 إطلالة مختلفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فهل حان الوقت لتحصلي على نسختك من الحقيبة الأيقونية المتعددة الاستخدامات؟

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