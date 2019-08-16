تعد العارضة البريطانية روزي هنتنغتون وايتلي من أكثر المشاهير أناقة على منصة إنستغرام، وبزيارة حسابها يمكننا أن نرصد بسهولة القطعة الأكثر بروزًا في خزانة ملابسها في الوقت الحالي، هذه القطعة هي من أكثر القطع رواجًا هذا الموسم، نتحدث عن حقيبة Pouch من بوتيغا فانيتا.
أصبحت حقيبة الكلاتش ذات الحجم الكبير من العلامة التجارية الإيطالية من أكثر القطع رواجًا في عام 2019، كما أن العارضة محظوظة جدًا نظرًا لامتلاكها الحقيبة بألوان متعددة، وإلى جانب حملها كحقيبة يد عادية، تستخدمها كحقيبة رياضية وحقيبة مكياج، وقد دمجت الحقيبة في 39 إطلالة مختلفة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فهل حان الوقت لتحصلي على نسختك من الحقيبة الأيقونية المتعددة الاستخدامات؟
وقد يهمك ايضـــــــــــــــــــًا
- روزي هنتنغتون وايتلي تُطلق مجموعة مُميَّزة مِن الملابس الداخلية
- روزي هنتنغتون تبدو رائعة في معطف أسود وبنطلون من الجلد أثناء سيرها في هوليوود
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على الحقيبة التي حملتها روزي وايتلي للمرة الـ 39 في 3 أشهر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.