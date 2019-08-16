صنفتها فوربس بالملهمة.. خلود عطار أول سيدة تدير مركز إعلامي لنادي سعودي

أعلن نادي الوحدة السعودية، أمس، عبر صفحته الرسمية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" التعاقد مع شركة كاف التي تترأسها سيدة الأعمال خلود عطار لإدارة المركز الإعلامي للنادي.

ونشرت الصفحة مجموعة من الصور خلال توقيع التعاقد معلقًا عليها :"تم التعاقد مع شركة كاف التي ترأسها السيدة خلود عطار لإدارة المركز الإعلامي لنادي الوحدة لتكون أول سيدة تدير مركز إعلامي لنادي سعودي".

وقالت خلود عطار في أول تصريح لها، عند سؤالها عمّا ستقدمه كخطوة أولى تزامناً مع توليها المركز الإعلامي لنادي الوحدة، أنها ستعين متحدث رسمي باسم النادي في أقرب وقت.

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وتقدم "هُن" أبرز المعلومات عن خلود عطار في التقرير التالي، وفقًا لصحيفة سبق السعودية.

- حاصلة على البكالوريوس في التصميم الجرافيكي من جامعة "دار الحكمة" السعودية.

- المؤسس والمدير الإبداعي لمجلة "دايزين" منذ 2007 في جدة.

- هي مؤسس "دار كاف" للنشر والتوزيع الشهيرة.

- أول سعودية تحصل على ترخيص استيراد وتوزيع الأفلام السينمائية.

- بدأت مشروعها بإنشاء شركة تهتم بالتصميم من ديكور وأزياء وجرافيك، إذ تعد الأولى على مستوى المملكة العربية السعودية في هذا المجال.

- صنفتها مجلة "فوربس" ضمن الشخصيات الملهمة في السعودية.

- عملت كقائدة لعدة مشروعات مستقلة.

- تعمل على تدريب الموهوبين في التصميم من الجيل الجديد، كما أنها تحرص على دعم الفعاليات الإبداعية لزيادة نسبة الإبداع في السعودية.