صور وفيديو.. لقطات من حفل زفاف الإعلامية السعودية روزانا اليامي

رغم أنها لم تعلن مسبقا ارتباطها عاطفيا، أو خطبتها، شاركت الإعلامية السعودية روزانا اليامي، لقطات وفيديوهات من عقد قرانها وزفافها على شخص لم تعرفه سوى باسمه ويدعى "خالد".

وعبر صفحاتها الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، نشرت تفاصيل زواجها، وصور من حفل الزفاف، والدعوات وكذلك صور المأذون أثناء عقد القران.

وختارت الإعلامية السعودية أن تخفي وجه زوجها، ولم تنشر عنه أي تفاصيل شخصية، فقط اسمه الأول "خالد"، وهو ما زين دعوات الفرح، وكتبت في تعليقاتها على بعض الصور، "رب اجعله بي حفيًا".

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وتفاعل معها عدد كبير من الجمهور، مباركين الزيجة، وذلك عبر الإعجابات والتعليقات.

وظهرت روزانا بفستان الزفاف، والطرحة وتاج كبير وتركت شعرها منسدلا، فيما ارتدى زوجها خالد الملابس التقليدية السعودية.

وكانت روزانا أثارت الجدل مؤخرا بتغزلها في الفنان خالد سليم، وهو ما اعتبره البعض مخالفا للعادات والتقاليد.