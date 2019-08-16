هل خضعت لعملية تجميل؟.. صورة مي عمر تثير الجدل: "وشك متغير"

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تسببت صورة جديدة، نشرتها الفنانة مي عمر لنفسها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، في إثارة الجدل، حول حقيقة خضوعها لعملية تجميل في وجهها.
وأطلت مي بأزياء "أوف شولدرز" متعددة الألوان، يطغى عليها الأبيض والأسود والأخضر والزهري، بالإضافة إلى تسريحة شعر "انسيابية"، مع ظهور تغير في ملامحها لاحظه متابعوها عبر "إنستجرام".
وخلال 60 دقيقة، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 25 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "أنتي شكلك عملتي تجميل، وشك متغير"، و"أنتي نفختي شفايفك"، و"وشك متغير بسبب المكياج ولا عملتي تجميل"، و"أنتي زي القمر يا مي، أوعي تعملي تجميل".
وعقب تلقى الفنانة الشابة للعديد من التساؤلات حول خضوعها لعملية تجميل في منطقة الوجه، حذف صورتها الأخيرة، دون الرد على متابعيها.
في يونيو الماضي، نفت مي عمر انفصالها عن زوجها المخرج محمد سامي، واصفةً هذه الأقاويل بـ"الشائعات التي أزعجتها"، خلال تصريحات لبرنامج "تفاعلكم"، عبر شاشة "العربية".
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