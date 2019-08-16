معطف الكاب أحدث صيحات موضة خريف 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يمثل معطف الكاب (Cape) نجم الموضة النسائية في خريف 2019 ليمنح المرأة إطلالة دافئة تنطق بالأناقة والفخامة. ويطل معطف الكاب هذا الموسم بتصاميم متنوعة ليرضي كل الأذواق.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية ميلينا جورج أن معطف الكاب يعد خيارا مثاليا وعمليا للفترة الانتقالية بين فصلي الصيف والشتاء، موضحة أن السمات الرئيسية المميزة لمعطف الكاب تتمثل في القصّة على شكل حرف A وبدون أكمام.

قصّات مختلفة

وأضافت جورج أن معطف الكاب يطل هذا الموسم بقصّات مختلفة كي تجد كل امرأة موديلا يناسب قوامها؛ حيث توجد موديلات قصيرة وأخرى طويلة يصل طولها إلى الأرض، وموديلات واسعة وأخرى ضيقة.

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ومن جانبها أشارت خبيرة الموضة الألمانية ريتشي كاركوفسكي إلى أن معطف الكاب يأتي في الغالب مصنوعا من الصوف، ولكن توجد أيضا موديلات مصنوعة من الجيرسيه أو الجلد أو المخمل.

ويكتسي معطف الكاب في الغالب باللون البيج، إلا أنه يتألق بألوان زاهية أيضا كالبرتقالي، كما يزدان بنقوش متنوعة كنقوش الكاروه. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل بعض الموديلات على تفاصيل إضافية كالأزرار والياقة والجيوب والأهداب والقلنسوة.

طبيعة القوام

وبدورها أكدت مستشارة المظهر الألمانية ماريا هانز على ضرورة اختيار معطف الكاب بما يتماشى مع طبيعة القوام؛ حيث ينبغي على المرأة قصيرة القامة اختيار موديل قصير.

أما المرأة ذات القوام الممتلئ فيتعين عليها اختيار موديل ذي قصة ضيقة؛ نظرا لأن معطف الكاب الواسع يجعل القوام يبدو أكثر امتلاءً.