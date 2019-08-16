أجمل فساتين النجمات العربيات في عيد الأضحى..ستعجبك الخيارات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أغسطس 2019 01:37 مساءً - في عطلة العيد شاهدنا النجمات العربيات في اطلالات لافتة ومميزة، اخترن فيها أجمل الأزياء وأكثرها أناقة، إن كان في الحفلات التي أحيينها على المسرح، أو في المناسبات الخاصة التي حضرنها في العيد، وأغلب خيارات النجمات العربيات من الأزياء في العيد، كانت في الفساتين التي تنوعت بين فساتين السهرة الفاخرة وفساتين السهرة الناعمة الأقرب للكاجوال، واليوم جمعنا بالصور أجمل فساتين النجمات العربيات في مختلف مناسبات عيد الأضحى 2019 شاهدي الصور واختاري الأكثر أناقة برأيِك.



هيفاء وهبي في فستان براق باللون الزهري

هيفاء وهبي في فستان براق باللون الزهري من لابورجوازي



هيفاء وهبي من أكثر النجمات العربيات أناقة في فساتين السهرة، ودائمًا ما تختار التصميمات اللافتة ذات الطابع الجذاب، وفي حفل العيد الذي أحيته في السويد تألقت في فستان براق باللون الزهري من “لابورجوازي” Labourjoisie بقصة ناعمة بأكمام طويلة وشق على الساق، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ براق أيضًا باللون الفضي.





ميريام فارس في اطلالة أنيقة وعصرية

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ميريام فارس في فستان ماكسي بتصميم ناعم



في مشوار صباحي في العيد، شاهدنا ميريام فارس في لوك مميز جمع بين الأناقة والعصرية، اختارت فيه فستان ماكسي بليسه باللون البني من دون أكمام وبقصة واسعة، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون العسلي، وشنطة يد من الجلد، وعقدًا طويلًا باللون الذهبي.





يارا متألقة في فستان مزين بالشراريب من لابورجوازي

يارا في فستان مزين بالشراريب من لابورجوازي في العيد





من الاطلالات اللافتة في فترة العيد، كانت اطلالة يارا في فستان مبتكر اختارته من “لابورجوازي” Labourjoisie لحفلها في لبنان، تصميمه مميز بقصة الأوف شولدر ومزين بالشراريب، ومن تحتها يظهر قماش براق يضفي على التصميم لمسات من الفخامة، الخصر مزين بحزام قماشي وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الأسود، وأقراطًا لافتة.





دانييلا رحمة في فستان باللون الأبيض

دانييلا رحمة في فستان باللون الأبيض



خيارات دانييلا رحمة دائمًا تكون أنثوية وناعمة، مثل هذه الاطلالة التي تألقت بها في إحدى مناسبات العيد، وقد اختارت فيها فستان ماكسي من الدانتيل باللون الأبيض، مطرزًا عند منطقة الصدر بياقة عالية ومن دون أكمام، محدد الخصر وطوله يصل حد الكاحل، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ من البلاستيك الشفاف، واختارت اكسسوارًا مميزًا للشعر.



شاهدي فساتين النجمات العربيات في العيد واختاري الاطلالة الأجمل برأيِك.