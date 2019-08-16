ملابس سبور من رحمة رياض استوحي منها بعض الأفكار

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أغسطس 2019 01:37 مساءً - رحمة رياض النجمة العراقية الشابة، اشتهرت بإطلالاتها الأنيقة في فساتين السهرة، حيث أنها ولكل حفل لها تختار تصميما فاخرا تتألق به ودائماً هذه التصاميم ما تكون ذات طابع أنثوي ناعم مع لمسات من العصرية تناسب سنها الشابة. ومؤخراً لاحظنا أن رحمة أصبحت ميالة أكثر لاعتماد التنسيقات الكاجوال للمشاوير الصباحية وللرحلات والإجازة، وأيضاً هذه التنسيقات بدت عصرية وشبابية الى حد بعيد. وقد جمعنا لك صور ملابس سبور من رحمة رياض، لتستوحي بعض الأفكار. واليك بعض الأمثلة.



رحمة رياض في بدلة باللون البيج

بدلة رسمية باللون البيج اختارتها رحمة رياض



البدلات الرسمية إحدى أبرز صيحات الموضة لهذا الموسم، وقد شاهدنا عددا كبيرا من النجمات العالميات والعربيات وقد اعتمدن هذه الموضة لمختلف المناسبات، ومنهن رحمة رياض التي اعتمدتها لمشوار صباحي كاجوال. وقد اختارتها باللون البيج الفاتح، ونسقت من تحتها توب باللون الأبيض، وأكملت اللوك ببعض المجوهرات الذهبية ونظارات شمسية بقصة “الطيار” وحقيبة يد أنيقة من الجلد الأسود.



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تنسيق رياضي ناعم اعتمدته رحمة رياض

لوك رياضي عصري نسقته رحمة رياض





الأسلوب العصري الشبابي سيطر على إطلالات رحمة رياض مؤخراً، وأصبحنا نراها في أحدث صيحات الموضة، مثل هذا اللوك ذي الطابع الرياضي الذي اختارت فيه شورت قطنيا ضيقا باللون الأسود، نسقت معه قميصا باللون الزهري وحذاء رياضيا عمليا باللون الأبيض ونظارات شمسية كبيرة.







الجينز الخصر العالي خيار رحمة رياض

تنسيق شبابي في الجينز اعتمدته رحمة رياض



الجينز الخصر العالي اختيار النساء والشابات الأول في هذا الموسم، ولاسيما أنه ينحت الجسم ويجعل القوام يبدو أكثر تناسقاً، وقد شاهدنا رحمة رياض وقد اعتمدته لأحد المشاوير المسائية بأسلوب كاجوال، ونسقت معه توب باللون الأسود وحذاء رياضي أصفر وحقيبة يد كبيرة من “ديور” Dior وأكملت اللوك ببعض المجوهرات الذهبية الناعمة.



ملابس سبور على طريقة رحمة رياض، شاهدي الصور واستوحي بعض الأفكار.