أحدث فساتين إليسا .. ما رأيكِ بها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أغسطس 2019 01:37 مساءً - عادت إليسا لنشاطها المعتاد في المجال الفني، من خلال إحيائها لعدد من الحفلات في عدد من الدول العربية، ومشاركتها أيضًا في عدد من الفعاليات والمناسبات، كذلك عادت لتألقها وإشراقها حيث إننا ولهذه الأحداث شاهدناها في اطلالات لافتة اعتمدت بها بشكل أساسي الفساتين التي تنوعت قصاتها بين الموديلات القصيرة والميدي والماكسي، واليوم جمعنا بالصور أحدث فساتين إليسا التي اعتمدتها مؤخرًا شاهديها واخبرينا رأيكِ بها.



إليسا في اطلالة ناعمة في فستان باللون الأسود

اليسا في فستان أنيق باللون الأسود





شاهدنا مؤخرًا وفي حفل لها في تونس إليسا، في اطلالة مميزة جمعت فيها بين الأسلوب الكلاسيكي والأسلوب العصري الشبابي، حيث إنها اختارت فستان ميدي من دون أكمام باللون الأسود، دخله قماش الشيفون وأضفى عليه لمسات من العصرية، كذلك الكشكش عند أسفل التنورة وقد نسقت معه صندلًا أسود بكعب عالٍ وبعض المجوهرات اللافتة.





فستان قصير باللون الفضي تألقت به إليسا

اليسا في فستان قصير براق من لابورجوازي

الفساتين البراقة خيار الكثيرات من النجمات العربيات ولا سيّما على المسرح، حيث إنها تبدو مشرقة ولافتة للنظر، وقد شاهدنا إليسا مؤخرًا على المسرح، في فستان قصير براق من الترتر باللون الفضي اختارته من “لابورجوازي” Labourjoisie تصميمه ناعم حيث إنّ ياقته مفتوحة على شكل حرف V ومزين بحزام على الخصر، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الفضي أيضًا.





اختارت إليسا فستانًا أبيض من فالنتينو

اختارت اليسا فستان أبيض ناعم



في إحدى المناسبات المسائية شاهدنا إليسا وقد اختارت فستانًا بتصميم ناعم باللون الأبيض من فالنتينو Valentino قصته جريئة من الأعلى وتنورته منسدلة طويلة، وقد نسقت معه اكسسوارات غريبة عبارة عن شنطة يد وصندل مزيّنين بالفرو الأبيض، وزينت اللوك بمجوهرات ماسية ناعمة.



شاهدي بالصور أحدث فساتين إليسا التي اختارتها لمختلف المناسبات والحفلات واخبرينا رأيكِ بها.