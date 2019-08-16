فساتين سهرة للمناسبات موضة ما قبل خريف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أغسطس 2019 01:37 مساءً - تبحث كل سيدة عن فساتين سهرة مناسبة للون بشرتها وشكل قوامها لحضور مناسبات خاصة ، لكي تبدو مميزة باطلالتها وأناقتها.

وكشفت ماركات عالمية عن مجموعتها الجديدة لموسم ما قبل خريف 2019، والتي ضمت باقة مميزة من فساتين السهرة بقصات وخامات منوعة، يمكنكِ أن تستوحي منها اطلالتكِ للمناسبات.



- هيمنت الفساتين ذات الأكمام الطويلة على أغلب المجموعات، وبخلاف كونها قطعًا محتشمة، ستوفر لكِ أيضًا الدفء في الأيام الباردة، استعيني بواحد من التصميمات التي رصدناها لدى شانيل Chanel وبادجلي ميشكاBadgleyMischka ونسقيها مع معطف فرو أبيض أو بيج، لتنفحي اطلالتكِ بالفخامة.

Chanel





- يبقى للفستان المنفوش رونق خاص تعشقه الكثيرات، وعلى الرغم من أننا نستعرض فساتين من المجموعات التحضيرية وليست من الكوتور، إلا أنّ بعض المصممين حرصوا على تقديمه، وفي مقدمتهم كريستيان سيريانو Christian Sirianoوالذي ابتكر تصميمًا أسود امتاز بياقته العالية وستايله الشفاف، والتطريز الذي يغطيه بالكامل.



- لايزال الستايل الرياضي المتمثل في الخطين اللذين يزيّنان أغلب أزياء هذا الموسم، متصدرًا المشهد، وقد طال حتى فساتين السهرة، فلفتنا في مجموعات دينيس باسو Dennis Basso وكارولينا هيريرا Carolina Herrera، الجئي إلى هذه الصيحة لتزيدي من طول قامتِك.

Dennis Basso



- يبدو أنّ اللون الأخضر الداكن الزمردي، هو نجم هذا الشتاء بلا منازع، وهو لون فخم يناسب جميع ألوان البشرة، اختاريه مزدانًا بالريش من وحي اطلالة عارضة باميلا رولاندPamella Roland ونسقيه مع اكسسوارات فضية لاطلالة ناعمة.

بالنظر إلى تصميمات هذا الموسم، سنلاحظ سطوع نجم الفساتين المحبوكه بالترتر الملون، فأدرجتها ماركات مثل بالمنBalmain، وآدم ليبيس Adam Lippesوفالنتينو Valentino وننصحكِ بتنسيقها مع اكسسوارات خالية من أيّ تطريز، حتى لا تُفسدي اطلالتكِ.

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