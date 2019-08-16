ربطات سكارف لصيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أغسطس 2019 01:37 مساءً - يشهد السكارف رواجاً خلال مواسم السنة، فتعتمده المحجبة وتختار لفات حجاب غير تقليدية ومميزة لتظهر بلوك متجدد ومختلف . اليكِ بفكار خلاقة وسهلة التطبيق ولن تتطلب منك الكثير من الوقت لتنفيذها. فهي ستكون أساس لوكاتك حتماً وتمنحك المزيد من الجاذبية بخطوات قليلة وستجعل ستايلك حتماً مختلف. إليك بثلاث ربطات حجاب لتعتمديها:



موديلات لفات حجاب راقية

لفة حجاب العمامة: قد تعتقدين بأن هذا الستايل غير جديد ولكنه حتماً كذلك إذا ما اعتمدته بأسلوبك الخاص. اربطي حجابك على شكل عمامة على أن تختاري الحجاب إما بنقوش لافتة أو ألوان مميزة أو تتركي المجال لإبداعك بإضافة تفاصيل ساحرة بالربطة مثل لفها من الأعلى على شكل كعكة أو زهرة. كذلك بوسعك أن تشكلي عقدة في الوسط بطريقة لافتة أو دمج حجابين سوياً لحجاب توربان عالي وغير تقليدي. هذا الستايل من الحجاب يتلائم مع خروجاتك النهارية والمسائية بمجرد أن تختاري القماش المناسب للوقت الذي ستخرجين فيه. فعلى سبيل المثال، بوسعك أن تختاري الحجاب من القماش الحريري الحدل والناعم للإطلالات النهارية والخامة من الساتان للإطلالات المسائية.

ربطات سكارف غير تقليدية



ربطة الضفيرة: هذا الستايل سهل التطبيق وسريع ومثالي للخروجات النهارية. كل ما عليك أن تفعلينه هو أن تلفي الحجاب حول رأسك من الأعلى ومن ثم تتركينه يتدلى بشكل جانبي أو من الخلف، ومن ثم تقومين بتضفير الحجاب كما تضفرين شعرك ولكن من دون أن تشديه. إذا ما كنت ستقصدين مكاناً حاراً بوسعك إضافة قبعة من القش على رأسك فوق الحجاب لستايل عصري مفعم بالشباب.

ربطات سكارف غير تقليدية



ربطة الكعكة: كما تقومين بتصفيف شعرك على ستايل كعكة، بوسعك أن تقومي بابتكار ستايل الكعكة بحجابك أيضاً، فتلفيه من الخلف على شكل كعكة عالية أو منخفضة بأسلوب يتناسب مع شكل وجهك. هذا الستايل من الربطات يتناسب أكثر مع الخروجات المسائية ولكن يمكنك أيضاً اعتماده في الخروجات النهارية أيضاً.

ربطات سكارف غير تقليدية





المميز في هذه الربطات الثلاث هو أنها تسنح لك المجال لتتركي الأقراط تتدلى من أذنيك لتضيفي المزيد من الإبهار الى لوكك المتألق في العيد.

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