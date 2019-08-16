أفضل كريم أساس من أجل تغطية كاملة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أغسطس 2019 01:37 مساءً - عندما نتحدث عن مستحضر كريم الأساس أو الفاونديشن، فإن الغاية التي نسعى إليها هي الحصول على بشرة موحّدة اللون، ناعمة، وخالية من الشوائب. لذا سرعان ما نتوجّه إلى اختيار الفاونديشن ذات التركيبة السميكة والتي تُحدث طبقة فوق البشرة تغطي كل عيوبها ولكنها لا تبدو طبيعية. لذا فإن العلامات التجارية ضاعفت جهودها لابتكار تركيبات كريم أساس خفيفة وناعمة على البشرة، وتوفر في الوقت نفسه تغطية كاملة.

في ما يأتي أفضل أنواع الفاونديشن التي تساعد في الحصول على تغطية كاملة ومظهرا طبيعيا.



Stila Stay All Day Foundation & Concealer



يتميز هذا المستحضر بتركيبته الخفيفة والخالية من الزيوت. يعمل على تغطية شوائب البشرة ويمنحها لوناً متجانساً غير لامع، مع الحافظ على نعومتها. يمكن استخدامه على كامل الوجه أو في أماكن محدّدة لـ إخفاء العيوب.

Stila Stay All Day Foundation & Concealer



Fenty Beauty Pro Filt'r Soft Matte Longwear Foundation



يتوافر هذا الفاونديشن بـ50 لوناً يناسب أنواع البشرة المختلفة. تركيبة خالية من الزيوت ومصنوعة من التكنولوجيا القابلة للتكيّف مع المناخ والتي تقاوم الرطوبة. يخفي عيوب البشرة ويمنحها لوناً جذاباً من دون أن يؤدي إلى انسداد المسام.

Fenty Beauty Pro Filt'r Soft Matte Longwear Foundation



Estee Lauder Pro Filt'r Soft Matte Longwear Foundation



يتميز هذا الفاونديشن بتركيبته الغنيّة التي تسمح له بالبقاء فترات طويلة من دون أن يسيل. فاونديشن خفيف وناعم على البشرة، يمنحها مظهراً جذاباً ومتجانساً يبقى طوال اليوم.

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Estee Lauder Pro Filt'r Soft Matte Longwear Foundation



Becca Ultimate Coverage 24 Hour Foundation



يأتي هذا المستحضر من بيكا بتركيبة خفيفة وناعمة، مقاومة للماء، وهو متوافر بـ24 درجة لونية ما يجعله الخيار المناسب لكل سيدة مهما كان نوع بشرتها.

Becca Ultimate Coverage 24 Hour Foundation



NYX Can't Stop Won't Stop 24 Hour Foundation



تأتي تركيبة هذا الفاونديش السائلة المريحة بـ45 لوناً ساطعاً، لذا من السهل جداً لأي سيدة أن تجد الدرجة المناسبة لها. يضمن للبشرة تغطية كاملة وغير لامعة ويبقيها ناعمة كالحرير.

NYX Can't Stop Won't Stop 24 Hour Foundation



Laura mercier Flawless Fusion Ultra-Longwear Foundation



يوفر هذا الفاونديشن من لورا ميرسييه تغطية كاملة وطبيعية، تبقى ساعات طويلة من النهار دون أن تتكتّل أو تسيل. تركيبته الفريدة تسمح له بالتحكّم في كمية الزيت المفرزة من البشرة وهي مقاومة للرطوبة والعرق ويناسب مختلف أنواع البشرة.

Laura mercier Flawless Fusion Ultra-Longwear Foundation

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