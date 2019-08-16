تعرفوا على سيروم فيتامين سي وفوائده

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أغسطس 2019 01:37 مساءً - يعتبر فيتامين سي من الفيتامينات الأكثر فعالية لـ تحسين البشرة ومعالجتها وتبييضها وجعلها أكثر اشراقاً. وهو من أفضل المكونات التي تعمل على محاربة الشيخوخة ولذلك يتم إدخاله في منتجات العناية بالبشرة .

ويمكن الحصول على الفيتامين سي من خلال نظامنا الغذائي إذ يتوافر في الكثير من الفاكهة . ولكن ما لا تعرفونه هو أنّ فعالية الفيتامين سي قد لا تكون كافية لصعوبة امتصاصه في البشرة ، لكن الحل يكمن في سيروم الفيتامين سي.

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ما هي فوائد السيروم

فما هي فوائد هذا السيروم ؟



يحتوي هذا السيروم على الفيتامين، ويتم تطبيقه بشكل مباشر على البشرة لتقوم بامتصاصه والاستفادة منه في :



- تفتيح البشرة وتنظيفها بعمق.

- التخلص من البثور وحب الشباب وآثاره.

- محاربة علامات الشيخوخة المبكرة والحد من ظهور الخطوط والعلامات.

- تنقية البشرة من الأتربة.

- حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

- ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف.

- يعطي البشرة النضارة والملمس الناعم.

تطبيق سيروم الفيتامين سي



استخدمي السيروم الفيتامين سي يليه مرطّب عاديّ يحتوي على الزيوت الأساسيّة أو حمض الهيالورونيك، لتسريع عمليّة امتصاص المصل وتغلغله في عمق الطبقات الجلديّة السفلى، التي قد لا تصلها الكريمات والمواد الهلاميّة.



قد يجد بعض الأشخاص أنّ سيروم الوجه وحده يوفّر ما يكفي من الرطوبة للبشرة، لكنْ في حالات البشرة الجافّة جدّاً يُحبَّذ تطبيق المصل إلى جانب المرطّب.



عموماً، يطبَّق سيروم الوجه قبل النوم فقط، وبعد غسل بشرة الوجه والرقبة بمنظّف لطيف.



يتمتّع السيروم في الإجمال بصيغة رقيقة وزلقة، ما يتيح انتشاره على مساحة كبيرة جدّاً، على أنّ معظم البشرات في حاجة إلى بضع قطرات فقط لتغطيتها من منبت الشعر إلى قاعدة العنق.



في حال استخدام كلٍّ من المستحضرات، ينبغي تطبيق التونر قبل السيروم والمرطّب بعده.

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