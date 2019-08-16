أخطاء ترتكبينها في شعرك تجعلك أكبر سناً

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أغسطس 2019 01:37 مساءً - عندما نتقدّم في السنّ تصبح خياراتنا أكثر دقّة إذ نميل إلى الأنماط الكلاسيكية سواء من حيث ارتداء الملابس أو اعتماد أسلوب المكياج أو اختيار تسريحة الشعر ولونه وقصّته. فما يناسب فتاة مراهقة في سن العشرين، بالتأكيد لا يليق بسيدة في سن الخمسين أو الستين. إلا أن هذا لا يعني بتاتاً أن خياراتك يجب أن تظهرك مسنّة، لانه بإمكانك اعتماد إطلالات أنيقة وكلاسيكية، إنما في الوقت نفسه شابة.
ولأن تسريحة الشعر ولونه لهما تأثير كبير في مظهر السيدة، إليك بعض النصائح لتجنّب الأخطاء التي ترتكبينها دون إدراك والتي تجعلك تبدين أكبر سناً.
تجنّبي الألوان الداكنة
مع التقدّم في السن، تأتي الألوان المنعشة لتزيّن شعرك وتمنح ملامحك مظهراً شاباً وحيوياً. وعلى الرغم من أن الألوان الداكنة كالبني والأسود تعزز رصانة الإطلالة، فهي تجعلك تبدين أكبر سناً لأنها تعتبر درجات قاسية.
اختاري قصّة ناعمة
يفقد الوجه كمية الدهون الموجودة فيه كلما تقدّمنا في السن، فتبدأ عظام الوجه بالظهور ما يجعله يبدو عريضاً أكثر. تجنّبي قصّات الشعر التي تظهر حواف وجهك واتجهي إلى اختيار قصة ناعمة تغطّي منطقة الفكّ وتزيد من نعومة ملامحك ورقّتها.
تجنّبي الدرجات النحاسية
تفقد البشرة مرونتها مع التقدّم في السن وتصبح باهتة وداكنة، الأمر الذي يجعل اختيار صبغة نحاسية أمراً غير موفقاً. ولا نعني بذلك أن تميلي إلى اختيار الألوان الداكنة، ولكن خصلات عسلية أو رمادية مع شعرك البني أو الأسود ستمنحك إطلالة أنيقة وجذابة.
الشعر الطويل أم القصير؟
تميل معظم السيدات مع تقدّمهن في السن إلى قصّ شعرهن والحفاظ على خصلات قصيرة. فالشعر الطويل والمستقيم من شأنه أن يجعل ملامح الوجه تبدو متعبة ويلفت النظر إلى أدق التفاصيل فيه. أما إذا كنت من اللواتي يفضلن الحفاظ على شعر طويل، ننصحك عندها باعتماد تسريحة شعر مموّجة قليلاً.
لا تخشي اللون الرمادي
يسود الاعتقاد أن اللون الرمادي مرادف للشيب، ويضاعف تأثير الشيخوخة على مظهر السيدة. إنما درجات الرمادي النظيفة واللامعة هي أحدث صيحات صبغات الشعر لهذا الموسم، وقد اعتمدتها الشابات أيضاً. اختاري هذه الدرجة لتلوين شعرك بالكامل أو خصلات منه، وستتفاجئين بالمظهر الشاب الذي ستمنحك إياه.
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