خلطات طبيعية لـ إزالة شعر الوجه الزّائد.. والنتيجة مضمونة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أغسطس 2019 01:37 مساءً - تعيش السيدات هاجساً جمالياً وهو كيفية إزالة شعر الوجه الزّائد والتخلّص منه بشكل كامل، بعيداً عن الأساليب التقليدية لـ إزالة شعر الوجه من صعوبة استخدام الشمع والحلاوة مروراً بآلات نزع الشعر الكهربائية وما تسببه من آلام وحساسية في الكثير من الأحيان وصولاً إلى الحلاقة وما تسببه من تحسس وخشونة، الأمر الذي قد يسبب لهنّ احراجاً.

خطوات مهمة للتخلص من الشعر الزائد



لذا نقدّم لكِ طرق طبيعيّة ازالة شعر الوجه الزّائد قائمة على خلطات منزلية وعلاجات طبيعية تساعدك في التخلص نهائياً من شعر الوجه إذا واظبتِ على استخدامها بانتظام.



الكركم والحليب لـ إزالة شعر الوجه الزّائد:

ماسك الكركم لـ إزالة شعر الوجه



امزجي ملعقتين من مَطحون الكركم مع ثلاث ملاعق من الحليب السائل كامل الدّسم مَزجاً جيداً، حتى تحصلي على معجون طري، ضعي المزيج على الأماكن حيث ينمو الشعر في الوجه واتركيه لمدة نصف ساعة، بعد ذلك اشطفي وجهكِ جيداً بالماء الدافئ. كرري هذه الوصفة ثلاث مراتٍ أسبوعياً.

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البصل والحبق لـ إزالة شعر الوجه الزّائد:

البصل لـ إزالة شعر الوجه



اسحقي بصلتين ثم أضيفي إليه عشر ورقات من الحَبَق، وامزجيه بشكلٍ جيد حتى تحصلي على مادة كالمعجون، بعد ذلك ضعيه على بشرتك واتركيه لمدة عشرين دقيقة، وبعد ذلك اشطفيه جيداً بالماء الدافئ والصّابون، ويُفضل أنْ تُكرري هذه الوصفة ثلاث مراتٍ أسبوعياً.

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العسل وعصير الليمون لـ إزالة شعر الوجه الزّائد:

قناع العسل والليمون لـ إزالة شعر الوجه

امزجي ملعقتين من عسل النّحل الطبيعي مع ملعقة من عصير الليمون، ثمَّ أحضري قطعةً من القطن، وضعي عليها كميةً مناسبةً من المزيج، وافركي بها بشرتك بطريقةٍ رقيقة، ولِمدة تتراوح من عشر إلى خمس عشرة دقيقة، وأخيراً اشطفيه بالماء الفاتر.

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نصائح للتخلص من شعر الوجه:

إزالة شعر الوجه

- خذي حمّام بخار قبل أن تباشري تطبيق تلك الوصفات الطبيعية؛ حيث إنه يساعد على فتح مسامات وجهك، وهذا يسهّل من عملية إزالة شعر الوجه.

- لا تُهملي غسل وجهك بعد الانتهاء من تطبيق الوصفات الطبيعية عليه؛ فهذا يساعد على جعله نظيفاً ونقيّاً.

- اشربي كمياتٍ كبيرةٍ من الماء، وكذلك عصائر الفواكه، والخضار؛ فهي تساعد الوصفات الطبيعية في عملها، وتساهم في تسهيل عملية إزالة شعر الوجه.

- اتبعي نظاماً غذائيّاً صحيّاً مع ممارسة الرياضة، فهذا ينظم هرموناتك، ويحدّ من نمو الشعر غير المرغوب به

- خذي قسطاً كافياً من الراحة كل يوم؛ فإنّه من الأفضل لك أن تنامي جيداً -وتعتبر مدة 7-8 ساعات كل ليلة فترةً كافيةً للحصول على الراحة- حيث إنّ هذا النظام سوف يساعدك على توفير حياةٍ خاليةٍ من التوتر.

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