عطور عربية.. اختاري أفضل عطر نسائي ثابت

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أغسطس 2019 01:37 مساءً - تشتهرُ المرأة العربية بذوقها الرفيع في انتقاء عطور فاخرة، وهي دائمة البحث عن أفضل عطر نسائي ثابت يعكس الفخامة والتجدد في آن ويدوم طوال النهار.

عطور فخمة: أفضل عطر نسائي ثابت

وتُعتبر العطور العربية أكثر العطور فخامة، ويُنظر إلى العطر العربي كـ أفضل عطر نسائي ثابت يمتاز بعبق عميق وفاخر يرافقكِ لساعات طولية، تضعينه صباحاً فإذ به يستمرّ ويدوم حتى ساعات متأخرة ليلاً، يمنحكِ حضوراً حتى من بعد الغياب يصنع لكِ هويّة خاصة ويعطي إطلالتكِ توقيعاً فريداً. وقد نجح العطر العربي في تجاوز الحدود المحلية ليحظى بشهرة عالمية ويكسّر الحواجز الجغرافية بحيث اقتحم الساحة العالمية وحاز على ثقة العديد من النساء بفضل الابتكارات عالية المعايير والجودة والتميز في عالم العطور.

وفيما يلي مجموعة مميزة لأفضل العطور العربية الفاخرة لتختاري من بينها أفضل عطر نسائي ثابت.

عطر جيرلان عود اسنشيال

عطر جيرلان عود اسنشيال

Guerlain Oud Essential عطر شرقي ساحر بنفحات العود مع الأخشاب الدافئة. تركيبة العطر ليست مستوحاة فقط من الشرق الأوسط، لكن أيضا من بعض الوجهات الاخرى مثل فيتنام وكمبوديا. تتميز تركيبة العطر بمكوناتها المنتعشة مثل الورد وخشب الأرز التي تمتزج مع العود لتمنحكِ رائحة جذابة وثابتة.

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عطر اكوا دي بارما كولونيا عود

عطر اكوا دي بارما كولونيا عود

Acqua Di Parma Colonia Oud عطر مميز من علامة Acqua Di Parma يصحبنا في رحلة من إيطاليا حتى الشرق الأوسط. تبرز نفحات العود في قلب العطر مع مقدمة منعشة من نفحات الحمضيات كالبرتقال مع البرغموت. أما الأساس، فهو غني بنفحات الكزبرة مع الأخشاب الدافئة، كما يحتوي على لمسات خفيفة من خشب الأرز والباتشولي.

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عطر روجا مسك عود بريسو‬‎

عطر روجا مسك عود بريسو‬‎

تجمع تركيبة عطر Roja Musk Aoud Absolute Précieux بين اثنين من المكونات السحرية والتي يعشقها الجميع وهي المسك والعود. فيعد بمثابة عطر أساسي ضمن مجموعتك العطرية إذا كنتِ من عاشقات العطور الشرقية أو العود. مزج العود مع المسك والجلود خلق تركيبة عطرية ليس لها أي مثيل. كما تحتوي تركيبة العطر كذلك على نسبة من الباتشولي والفانيلا الدافئة، تظهر كذلك نفحات الورد العطرية من اليلانج يلانج مع الياسمين.

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برستيج العربية من العربية للعود

برستيج العربية من العربية للعود

عطر الأصالة الشرقية الساحرة لك وله من العربية للعود.

وهو عبق فاخر وأصيل بنفحات شرقية فاخرة Arabian Prestige، مكون من أوراق الجوري وزهور الشرق والعود وخشب الصندل والقرفة والزعفران والتوابل الشرقية وزهرة الباتشولي. ويقدم هذا العطر الجذاب مزيجًا فريدًا يجمع بين انتعاش الفواكه وإثارة التوابل، مما يجعله عطرًا مثاليًا لك وله، ويترك انطباعًا ساحرًا يدوم طويلاً.

يأتي العطر في قارورة زجاجية أنيقة ذات تصميم انسيابي رشيق. أما الغطاء فيحمل تصميمًا شرقيًا أصيلاً، وتُبرز قاعدته نقوشات من النمط العربي الفريد، بينما تتخذ القمة شكل قبة ذهبية تنقلنا على الفور إلى أجواء القصور العربية الفخمة المترفة، وكأن العطر قطعة فريدة من المعمار العربي الأصيل. إنه حقًا عطر شرقي أصيل فاخر، تلخص كل قطرة منه أصالة دهن العود برائحته الشرقية التراثية.

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