كيف تضعين حداً لتساقط شعرك؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 16 أغسطس 2019 01:37 مساءً - تعاني كثير من النساء من مشكله تساقط الشعر المستمر، ما يقلقهن كثيراً ويؤثر سلباً على ثقتهن بإطلاتهن المثالية، وهذا أمر طبيعي، خبير العناية بالشعر ريتشارد البستاني يعرفك أهم الخطوات التي تساعدك العناية بشعرك وعلى وضع حد لمشكلة تساقط الشعر واستعادة كثافته من جديد، وذلك من خلال:

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تحسين النظام الغذائي: إن نقص الحديد في الدم، بالإضافة إلى بعض الفيتامينات يؤثر سلباً على نمو الشعر وصحته، مما يؤدي إلى خسارته وفقدانه بشكل سريع، فينصح الأطباء باتباع حمية غذائية غنية باللحوم والأسماك. والخضراوات.

العناية بالشعر



ممارسة الرياضة لطرد التوتر: إن التوتر والضغوطات النفسية تؤثر سلباً على صحة البشرة والشعر وتؤدي إلى تساقطه بوتيرة حادة، لذلك انتبهي لتعريض نفسك لمزيد من الضغوطات واللجوء إلى ممارسه الرياضة يومياً لطرد السموم والحفاظ على الراحة النفسية.

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الامتناع عن صبغ الشعر: تحتوي صبغات الشعر على مواد كيميائية خطيرة تؤثر سلباً على صحه الشعر، وتسبب في خسارته، فإن كنت تعانين من مشكلة تساقط الشعر حاولي الامتناع عن استخدام الصبغة واستبدالها بالحنة.

عدم تعريض الشعر للحرارة العالية: ابتعدي قدر الإمكان عن الوسائل التي تساهم بتلفه وتجفيفه وتعريضه للتقصف، وذلك بالتوقف عن تعريض خصلات الشعر للحرارة العالية والبقاء بعيداً عن تسريحه بالفير والسيشوار، حتى تستعيدي حيويته من جديد.



قص أطرافه: وأخيراً لابد من قص أطراف الشعر التالفة والمقصفة التي بدورها تمنع وصول الغذاء الكافي إلى كافة الخصلات. قصيه كل 3 أو 4 أشهر على الأقل وتمتعي بفروة كثيفة ومثالية.