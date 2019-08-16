بكاش مايوه قصير أنغام تستمتع بإجازتها الصيفية.. ومتابعون: فين أحمد إبراهيم

بأزياء صيفية قصيرة، لفتت المطربة أنغام الأنظار بإطلالتها، التي شاركتها بها جمهورها عبر حسابها الرسمي "إنستجرام"، خلال استمتاعها بإجازتها الصيفية.

وأطلت أنغام بـ"كاش مايوه" يجمع بين العديد من الألوان الزاهية كالبرتقالي والأصفر والأبيض والأزرق فاتح، والذي تميز بأنه قصير وفضفاض، مع ارتدائها قبعة فاتحة اللون، ونظارة شمسية وإكسسوارات، معلقة: "هذا وقت الصيف"، دون ظهور زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم معها أو الإشارة إليه.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد على ما يزيد على 17 ألف تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "حليتي الصيف كله، ما حسيته بحلاوة الصيف إلا بعد هالصورة"، و"جميل كالعادة"، و"فين أحمد إبراهيم جوزك".

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وكان الجدل قد بدأ مؤخرًا، حيث تداولت عدد من المواقع الإخبارية نبأ عودة إبراهيم لزوجته ياسمين عيسى، وهو ما أكدته مصادر مقربة من أسرة ياسمين في تصريحات لـ"الوطن"، وقد أعادها بما يعرف بالطلاق الرجعي، أي ردها إليه في شهور العدة دون سبب، بعد ذلك غيَّرت ياسمين عيسى اسمها، وحذفت صورهما من موقع "إنستجرام".

من جهة أخرى فضَّلت أنغام أن تنشر صورا وفيديوهات عبر خاصية "ستوري" على موقع "إنستجرام"، تجمعها بزوجها أحمد إبراهيم، وذلك بعد أن حذفت الرسالة الرومانسية التي أرسلها لها زوجها كأول رد فعل بعد عودته لزوجته.