محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) حذر مركز طب السفر الألماني السياح من أن تلوث الغذاء والشراب يرفع خطر الإصابة بعدوى البكتيريا المعروفة باسم "الإشريكية القولونية" (Escherichia coli). وأوضح المركز أن أعراض الإصابة ببكتيريا "الإشريكية القولونية" تتمثل في الإسهال وآلام وتقلصات البطن المصحوبة بالحمى. ولتجنب الإصابة بالعدوى يتعين على السياح الالتزام بالاشتراطات الصحية عند السفر إلى الدول، التي تعاني من تدهور المستوى الصحي بها، منها عدم تناول السلطة والخضروات النيئة وعدم تناول الفواكه إلا بعد غسلها جيدا وتقشيرها، وتناول اللحوم الناضجة تماما، بالإضافة إلى عدم استعمال مياه الصنبور للشرب أو لتنظيف الأسنان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كيف يتجنب السياح عدوى بكتيريا القولون؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.