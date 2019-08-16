هاني مهنا: لا أعترض على ملابس هنادي.. وتدافع عني دائما أمام زوجتي

قال الموسيقار هاني مهنا، إنه لا يمكن أن يعترض على ملابس ابنته الفنانة هنادي مهنا، حيث تربطه علاقة قوية بابنته وتربطهما صداقة في غاية القوة، لافتا أنها تدافع عنه دائما عندما يحدث خلافًا بينه وبين زوجته.
وأضاف "مهنا"، خلال حواره في برنامج "معكم"، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، المذاع عبر فضائية "cbc"، أنه سبق أن ضرب ابنته هنادي بسبب ارتفاع صوتها في إحدى المرات أثناء النقاش معه، موضحًا أنه كان يعتقد أن ابنته سوف تتجه إلى الغناء والموسيقى لكنها دخلت عالم التمثيل، وشارك نجلته في أول يوم تصوير لها بمسلسل "بركة"، حيث ذهب من أجل دعمها نفسيا.
وأوضح أن ابنته عملت في أكثر من مهنة رغم صغر سنها، منها مدرّسة في حضانة، علاوة على أنها كانت تشتري منتجات منها "مراوح اليد" وتبيعها على الشاطئ للمصيفين.
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