بـ الثلج وماء الورد.. 5 نصائح لعلاج البشرة الجافة في المنزل

"البشرة الجافة" من العوامل المؤثرة على جمال الفتيات، وتقلل من ثقتهن بأنفسهن، وهو ما يدفع كثير منهن للبحث عن طرق فعالة لعلاجها.

قدمت خبيرة التجميل ولاء العاج، مجموعة من النصائح للتعامل مع هذه النمط من البشرة، خلال استضافتها ببرنامج "هي وبس"، المذاع على فضائية "سي بي سي سفرة"، نعرضها خلال النقاط التالية:

1- تنظيف الوجه بالاعتماد على "فيس وش" سائل.

2- وضع ماء ورد على البشرة أو تدليك الوجه بقطعة من الثلج.

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3- استعمال كريم ترطيب، يحتوي على الصبار أو نسبة عالية من "هايدرا" المساعدة على ترطيب البشرة، ويعمل على إزالة القشور من البشرة.

4- وضع "ثلمار وتر" على قطعة من القطن، ووضعها على العين، ثم وضعه على مناديل ثم تركه على الوجه لمدة 20 دقيقة.

5- الإكثار من شرب الماء باستمرار.