بعد نصيحة "100 مليون صحة" بتناول فيتامين A.. تعرف على الأطعمة التي تحتويه

نصحت مبادرة "صحتنا في أسلوب حياتنا"، إحدى المبادرات الرئاسية لحملة "100 مليون صحة"، المصريين بضرورة تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين A لفوائده العديدة للمعدة وعلاج عسر الهضم، خاصة الذي يحدث بعد تناول اللحوم وطعام عيد الأضحي المبارك.

ويقدم لك موقع "هن"، أبرز الأطعمة التي تحتوي على فيتامين A:

يوجد فيتامين (أ) أو A، بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة ويضاف إلى بعض الأطعمة، مثل الحليب والحبوب، ويمكنك الحصول على كميات موصى بها من فيتامين (أ) عن طريق تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة، بما في ذلك ما يلي:

اللحوم

الكبدة ولحوم البقر والأعضاء الأخرى (ولكن هذه الأطعمة مرتفعة أيضا في الكوليسترول، لذلك يجب الحد من الكمية التي تتناولها).

الأسماك

بعض أنواع الأسماك مثل السلمون.

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الخضراوات

الخضراوات الورقية الخضراء، والبرتقالية والصفراء، مثل القرنبيط والجزر والبروكلي.

الفاكهة

بما في ذلك الشمام والمشمش والمانجو.

اللبن

منتجات الألبان، والتي هي من بين المصادر الرئيسية لفيتامين (أ).

الكورن فليكس

وهي حبوب الإفطار العادية، يمكن استبادلها بالإفطار التقليدي.