ريهانا تظهر مع والدتها بإطلالة ثمنها 3800 دولار

واشنطن- لايف ستايل
تشتهر النجمة السمراء ريهانا ببراعتها في اختيار إطلالاتها؛ إذ تجعل تصاميم العلامات التجارية تبدو أكثر شياكةً، وهذا ما أثبتته في آخر ظهور لها؛ إذ توجهت الليلة الماضية لسانتا مونيكا لتناول العشاء برفقة والدتها مرتديةً ثلاث قطعٍ من أكثر العلامات التجارية رواجًا في الوقت الراهن.
وتألقت النجمة السمراء بزوجٍ من الصنادل بأشرطةٍ رقيقةٍ منمقة بأحجار الكريستال اللامعة وكعب الخنجر، من توقيع المصممة الأردنية أمينة معدي، جمعت بين البساطة والجمال، وهذه الصنادل تمت تسميتها كأفضل زوج من العلامة التجارية المفضلة لدى الفاشينيستات حاليًا، ويبلغُ سعره 685 دولارًا.
وحملت ريهانا حقيبة يد من "بوتيغا فينيتا" وبالتحديد حقيبة "The Lauren 1980" التي ذاع صيتها في الآونة الأخيرة، ويبلغ ثمنها 2680 دولارًا، بالإضافة إلى فستان ماكسي من الصوف بعقدةٍ على الخصر وفتحةٍ جانبيةٍ عالية أظهرت إحدى ساقيها من علامة "نانوشكا"، يبلغُ ثمنه 430 دولارًا، هذه القطعة المحايدة الأنيقة جعلت إكسسواراتها أكثر بروزًا.
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