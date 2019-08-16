دار للمزادات في الولايات المتحدة تعرض ملابس مارلين مونرو للبيع

تعرض دار للمزادات في الولايات المتحدة الأميركية قطع ملابس ارتدتها نجمة هوليوود الراحلة مارلين مونرو في أكثر من دور سينمائي جسدته في مسيرتها الفنية.

وتأمل دار العرض في الحصول على مقابل كبير من بيع هذه الملابس، فعلى الرغم من مرور أكثر من 57 عاماً على وفاتها، إلاّ أن الاهتمام بمارلين مونرو وملابسها لم يتراجع.

وستتاح لجمهور النجمة الشهيرة الآن إمكانية الحصول على قطع ملابس ارتدتها في مسيرتها الفنية، فقد ذكر موقع مجلة « دير شبيغل » الألمانية، أن دار «جوليان» للمزادات، ستعرض في الأسابيع القليلة المقبلة ملابس مارلين مونرو للبيع في مزاد علني.

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ومن بين ملابس مارلين مونرو، التي ستعرض في المزاد العلني، هناك ثوب أحمر مرصع بالأحجار الكريمة؛ وارتدت مونرو هذا الثوب في المشهد الافتتاحي لهذا الفيلم الكوميدي »Gentlemen Prefer Blondes».

وسيتمكن جمهور المزاد كذلك، من اقتناء مجموعة من الملابس الحريرية ذات اللون الأصفر، والتي ارتدتها مارلين مونرو في فيلم » River of No Return » سنة 1954.

وتتوقع دار «جوليان» للمزادات الحصول على أكثر من 80 ألف دولار عن كل زي، كما أن دار العرض ذاتها ستمنح لجمهور مارلين مونرو العريض الحصول على ملابس آخرى ارتدتها النجمة الأمريكية في أفلام متعددة، من بينها ملابس سباحة وفستان أسود.

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وتأمل دار «جوليان» للمزادات في الحصول على مقابل جيد؛ ويُشار إلى أن مارلين مونرو ولدت في سنة 1926، وعرفت بزواجها من أكثر من رجل من بينهم الكاتب الأمريكي الشهير آرثر ميلر.

ورغم نجاح مارلين مونرو الكبير في عالم الفن إلاّ أنها عانت من الاكتئاب، وتوفيت سنة 1962 عن عمر يناهز الـ 36، وفقًا لما أورد موقع صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية

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