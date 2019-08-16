فوائد زيت جوز الهند للبشرة

"زيت جوز الهند" من المنتجات ذات الصيت الواسع في مجال العناية بالبشرة، لما تضمنه من أحماض ومكونات مفيدة للجلد.

يحتوي زيت جوز الهند على حمض اللوريك، وحمض الميريستيك، وحمض كابريليك، وحمض النخلة، وحمض الجدي، وحمض الأوليك، وحمض اللينوليك، وحامض دهني، وهى عناصر مغذية للبشرة.

فيما يلي العديد أبرز المميزات الناتجة عن استعمال زيت جوز الهند على البشرة، وفقا لما ذكره موقع health line الطبي:

يساعد في علاج حب الشباب

أكدت العديد من الأبحاث العلمية الحديث، أن زيت جوز الهند يساعد في علاج حب الشباب، لأنه يحتوى على خصائص مضادة للجراثيم، لاحتواء على حمض اللوريك، الذي يقتل سلالة البكتيريا المرتبطة بحب الشباب.

وأظهرت الدراسات التي أجريت على أنابيب الاختبار والحيوانات، أن حمض اللوريك أكثر فعالية من مادة البنزويل بيروكسايد، في منع نمو البكتيريا المسببة لحب الشباب.

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التئام الجروح

أكدت العديد من الدراسات، أن زيت جوز الهند قد يساعد أيضًا في إلتئام الجروح، حيث أظهرت نتيجة تجربة علمية أجريت على الحيوانات، تسريع عملية الشفاء وتحسين حالة مضادات الأكسدة وزيادة مستويات الكولاجين، وهو بروتين مهم يساعد في التئام الجروح، بمجرد المواظبة على استعمال زيت جوز الهند.

ترطيب البشرة الجافة

يمكن أن يساعد زيت جوز الهند على ترطيب البشرة الجافة، ولمعانها، مقارنة بالمنتجات الطبية وكريمات الترطيب.

يعالج الأكزيما

أثبتت دراسات علمية، أن زيت جوز الهند يساعد في علاج الأكزيما، وهي حالة جلدية تتميز بطفح جلدي متقشر وحكة.