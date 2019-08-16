نسرين أمين تُفاجئ جمهورها بـ"بكيني" مكشوف الصدر على أحد الشواطئ

نشرت الفنانة نسرين أمين، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "انستغرام"، لتشارك جمهورها بإطلالتها الجريئة والمثيرة التي ظهرت بها على الشاطئ خلال قضائها إجازة الصيفية، بعد تألقها في مشاركتها في فيلم العيد ولاد رزق 2 بطولة الفنان أحمد عز والمخرج طارق العريان. وظهرت الفنانة نسرين أمين، بإطلالة جريئة ومثيرة، مرتدية مايوه بكيني باللون الزيتي وهو من الألوان الصيفية، ومكشوف من منطقة الصدر، وهو ما علق عليه بعض متابعيها بأنها إطلالة جريئة ومثيرة، ومن الناحية الجمالية، تركت شعرها منسدلًا ومبللا على أكتافها، واستغنت عن وضع المكياج.

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