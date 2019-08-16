طريقة عمل حلاوة الجبن

حلاوة الجبن أو حلى الجبن من الحلويات اللذيذة ذات المذاق الخاص، وهي حلوى لبنانية الأصل، يمكنك تحضيرها الآن في المنزل بطريقة سهلة وسريعة.

مكونات حلاوة الجبن

نصف كيلو جبن موزاريلا أو جبنة عكاوي محلاة

كوب سميد ناعم

نصف كوب شربات

3 ملاعق ماء ورد

3 ملاعق ماء زهر

القشطة

كوبين حليب سائل

علبة قشطة

3 ملعقة نشا

ملعقة صغيرة ماء ورد

ملعقة صغيرة ماء زهر

الشربات

كوبين سكر

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كوب ماء

ملعقة صغيرة عصير ليمون

فسدق مجروش للزينة

طريقة تحضير حلاوة الجبن

ضيفي السكر والماء وعصير الليمون ضعيه في قدر على النار.

اتركيه يغلي لمدة 10 دقائق بعدها ضعي عليه ماء الورد والزهر واتركيه يغلي دقيقتين إضافيتين، ثم أطفئي النار واتركيه ليبرد.

طريقة تحضير القشطة

ضعي الحليب والنشا في قدر وحركيهم جيداً حتى يختفي النشا.

ضعيه على نار متوسطة مع الاستمرار في التحريك حتى يثقل قوامه.

ثم ضيفي ماء الورد والزهر وعلبة القشطة واطفئي النار واتركيه ليبرد.

طريقة تحضير الحلاوة

ضعي الجبنة في قدر على نار متوسطة واستمري في تحريكها حتى تذوب كليًا.

ضعي عليها الشربات وحركيها، ثم ضعي ماء الورد وماء الزهر واستمري في التحريك.

ضيفي السميد على خليط الجبن وحركيه سريعًا حتى يمتزج مع الجبن واستمري في التقليب حتى تصبح لدينا عجينة طرية متماسكة.

أطفئي النار وضعي العجينة في صينية كبيرة مدهونة بقليل من الشربات، ثم قومي بمدها وهي ساخنة.

مديها في جميع الاتجاهات لتصبح رقيقة بعدها قطعيها على شكل مربعات متساوية الحجم.

احشيها بالقشطة وزينيها بالفسدق المجروش، وقدميها مع الشربات.