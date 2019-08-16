مشكلات البشرة عديدة، خاصة الدهنية، فمشاكلها تبدو مزعجة لمعظم الفتيات، كمشكلة الرؤوس السوداء التي تعاني منها عديدات، حيث تتركز الرؤوس السوداء في بعض مناطق البشرة كالأنف والذقن، ما يشوه صفاء ونقاء البشرة.

"هن" يقدم لك بعض الطرق للتخلص من الرؤوس السوداء بشكل نهائي.

طرق التخلص من الرؤوس السوداء

ماسك الليمون وزيت اللوز

اخلطي ملعقتين صغيرتين من زيت اللوز مع قشر حبة من البرتقال المطحون الناعم وملعقة كبيرة من عصير الليمون وقلبيهم جيدًا، ثم ضيفي نصف كوب من الماء الدافئ، وزعي الخليط على مناطق الرؤوس السوداء، واتركيه 20 دقيقة، بعدها اغسلي وجهك بالماء الفاتر فالبارد، وكرري العملية 3 مرات أسبوعيًا.

ماسك الفازلين

ضعي الفازلين على إصبعك وافركي المنطقة المراد معالجتها من الرؤوس السوداء، استخدمي قطعة من النيلون وضعيها على أنفك لمدة 5 دقائق، بعد ترطيب المنطقة جيدًا وتفاعل الفازلين مع البخار الذي يتراكم داخل النيلون، ازيلي النيلون.

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ثم انزعي الفازلين بواسطة منشفة نظيفة، ولفي شاشة معقمة على إصبعك، وابدئي بالضغط على الرؤوس السوداء من الأسفل إلى الأعلى، كرري هذه العملية عدة مرات للتخلص من كل الرؤوس السوداء.

ماسك الشوفان والزبادي

بينما يعمل الشوفان على تقشير البشرة بلطف يقوم الزبادي بتطهير البشرة والتخفيف من ظهور الرؤوس السوداء بها، امزجي كمية متساوية من الشوفان ولبن الزبادي، ثم ضعي الوصفة على الوجه مع التركيز على الأماكن التي يتواجد فيها الرؤوس السوداء، ويترك لمدة 15 دقيقة ومن ثم اشطفي وجهك بالماء الدافئ ثم الماء البارد لإغلاق المسام، وكرري هذا الماسك مرتين أسبوعيًا.

ماسك المعجون

وزعي كمية كافية من معجون الأسنان على المنطقة المصابة بالرؤوس السوداء، واتركيه لمدة 30 دقيقة، أو قومي بخلط كميات متساوية من معجون الأسنان وعصير الليمون، ثم وزعيه على المنطقة المراد معالجتها، واتركيه حتى يجف، ثم اغسليه بماء فاتر.

ماسك بياض البيض

تنظف البشرة جيدًا قبل وضع الماسك عليها، ثم تجفف جيدًا، وزعي بياض البيض على الأنف، ثم دعي الطبقة الأولى تجف، ثم قومي بعدها بوضع طبقة أخرى واتركيها تجف، وكرري العملية بوضع طبقة ثالثة، ولكن تأكدي من جفاف كل طبقة قبل وضع الأخرى، وعند الانتهاء يتم ترك الطبقة النهائية لمدة 15 دقيقة، قومي بازالة هذه الطبقات عن طريق منشفة مبللة بماء دافئ واتركيها حتى تجف، ثم مرري ثلجة على وجهك لإغلاق المسام.

زيت شجرة الشاي وصودا الخبز

ضعي نصف ملعقة صغيرة صودا الخبز مع ملعقة صغيرة عصير ليمون، ثم ضيفي بضع قطرات من زيت شجرة الشاي وقلبيهم جيدًا، عند استخدام الخلطة قومي بوضع كمية مناسبة منها على المناطق المراد معالجتها، وافركي بلطف، واتركيهم لمدة تتراوح بين 5-10 دقائق ثم اغسلي وجهك بماء بارد.