طريقة تحضير عصير التفاح بالزنجبيل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- حضري عصير التفاح بالزنجبيل على طريقة موقع "كوكباد" المتخصص في وصفات الطعام. المكونات: نصف كيلو تفاح أحمر أو أخضر طازج وكبير ليمونة 2 أصابع زنجبيل سميكة مطحونة كوب سكر لتر ماء Advertisements طريقة التحضير: اغسلي التفاح جيدًا ثم قطعيه مكعبات صغيرة، قطعي الليمون إلى مكعبات صغيرة أيضا. ويقشر الزنجبيل ثم يطحن جيدًا ضعي التفاح المفروم والليمون والزنجبيل المبشور في مقلاة عميقة. صبي الماء على الخليط واتركيه يغلي على نار عالية ثم اخفضي النار واتركيه 15 دقيقة أخري يغلي . بعد ذلك ارفعيه من على النار وقومي بتغطية الإناء واتركيه يبرد لمدة 20 دقيقة. صفي جيدًا و يوضع عصير التفاح بالزنجبيل على النار مرة أخرى لمدة 5 دقائق مع إضافة السكر حتي تمام الغليان. بعد ذلك يترك حتي يبرد تمامًا ثم يوضع في الثلاجة و يقدم باردًا.

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