نصائح لعلاج ضغط الدم المنخفض

يعاني بعض الأشخاص من شغط الدم المنخفض المزمن أو العرضي، ولكن هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لعلاج انخفاض الضغط.

وبناءً على سبب الأعراض، قد يمكنك زيادة ضغط الدم عن طريق إجراء هذه التغييرات البسيطة، بحسب موقع "مايو كلينك":

النظام الغذائي

أكل واتباع نظام غذائي أعلى في الملح.

سوائل

شرب الكثير من السوائل غير الكحولية، والحد من المشروبات الكحولية، وشرب المزيد من السوائل أثناء الطقس الحار وأثناء الإصابة بمرض فيروسي، مثل البرد أو الأنفلونزا.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام لتعزيز تدفق الدم، وكن حذرًا عند النهوض من الاستلقاء أو الجلوس. للمساعدة في تحسين الدورة الدموية، ويمكنك الجلوس على حافة السرير لبضع دقائق قبل الوقوف، وتجنب رفع الأحمال الثقيلة، وتجنب الوقوف ساكنا في مكانه لفترات طويلة من الزمن.

الاستحمام

تجنب التعرض الطويل للمياه الساخنة، مثل الاستحمام الساخن في المنتجعات الصحية، وإذا شعرت بالدوار، اجلس.

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الجلوس

قد يكون من المفيد الحفاظ على كرسي في الحمام إذا كنت بحاجة للجلوس؛ للمساعدة في منع الإصابة، استخدم كرسيًا غير نائم أو مقعدًا مصممًا للاستخدام في الاستحمام وأحواض الاستحمام.

الطعام

لتجنب مشاكل انخفاض ضغط الدم وتقليل نوبات الدوار بعد الوجبات، حاول تناول وجبات أصغر وأكثر تكرارا.

قلل من الكربوهيدرات، والحفاظ على الراحة بعد الأكل.

تجنب تناول الأدوية لخفض ضغط الدم قبل الوجبات.

الجوارب

استخدم جوارب دعم مرنة (ضغط) تغطي الفخذ.

هذه قد تساعد في تقييد تدفق الدم إلى الساقين، وبالتالي الحفاظ على المزيد من الدم في الجزء العلوي من الجسم.