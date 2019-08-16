طريقة عمل براونيز بالآيس كريم

"البراونيز بالآيس كريم" من الحلوى التي يفضِّلها الكثيرون، وتفضل العديد من ربات البيوت إعدادها خلال أيام عيد الأضحى المبارك، نظرا لمذاقها المميز.

قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، عبر صفحتها على "فيس بوك"، طريقة عمل الكيكة البراونيز بالآيس كريم في المنزل، وهي كالتالي:

المقادير

2 كوب دقيق.

ثلاثة أرباع كوب زبدة.

1 ونصف كوب سكر بودرة.

كوب كاكاو.

4 بيضة.

آيس كريم.

كوب شوكولاتة خام مبشورة.

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ربع ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

طريقة التحضير

- تخلط الزبدة والسكر البودرة ثم يضاف البيض والفانيليا.

- يخلط الدقيق والكاكاو والبيكنج بودر والملح والشوكولاتة المبشورة.

- يضاف خليط الدقيق إلى البيض والزبدة ويقلب.

- يفرد الخليط على ورق زبدة في صينية مستطيلة.

- توضع الصينية في الفرن حتى تمام النضج، ثم تترك لتبرد وتقطع مع وضع الآيس كريم عليها حين تقديمها.