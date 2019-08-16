اللحم الضاني من ألذ أنواع اللحم، وعند إضافة البرقوق له يصبح طعمه أشهى، تعرفي على طريقة عمل اللحم الضاني بالبرقوق في المنزل بطريقة صحية سهلة وسريعة.

لحم ضاني.

ثوم.

بصل.

زيت.

سمنة.

بقدونس.

كزبرة.

ملح.

فلفل أسود.

ماء

بهارات (رأس الحانوت - قرفة - جنزبيل - زعفران).

البرقوق

برقوق مجفف.

قرفة بورده.

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ماء.

سكر خشن.

زبدة.

للتزيين

سمسم.

لوز مقشر محمص.

طريقة عمل اللحم

شوحي البصل فى السمن والقليل من الزيت مع الثوم والكزبرة والبقدونس، ثم ضيفي الماء والملح، وضعيهم على نار هادئة حتى النضج.

ضيفى اللحم والتوابل.

ثم ضعي القليل من رأس الحانوت، (إذا لم يكن متوفر ضعي القرفة مع الفلفل الأسود والفلفل الأبيض).

طريقة عمل البرقوق

ضعى القراسية ثم غطيها بالماء.

أضيفى لها السكر حسب الرغبة.

ثم ضيفي القرفة الناعمة والزبدة.

يقدم اللحم ويزين بالبرقوق ويضاف على البرقوق اللوز وبذور السمسم حسب الرغبة في التزيين.