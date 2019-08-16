الامارات | الوجهة التعليمية غير الناطقة بالإنجليزية.. ألمانيا تتفوق على فرنسا

شكرا لقرائتكم خبر عن الوجهة التعليمية غير الناطقة بالإنجليزية.. ألمانيا تتفوق على فرنسا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تقرير أكاديمي أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تعد البلد المضيف غير الناطق بالإنجليزية الأكثر تفضيلاً بالنسبة للطلبة من جميع أنحاء العالم.

وسجل أغلب الطلاب الأجانب أنفسهم بجامعات في ألمانيا عام 2016 بعد الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وأستراليا، وبذلك حلت ألمانيا محل فرنسا كأكثر بلد مفضل للدراسة غير ناطق بالإنجليزية.

Advertisements

وجاء ذلك في تقرير «علم منفتح على العالم 2019» الذي تعتزم الهيئة الألمانية للتبادل الأكاديمي والمركز الألماني للتعليم العالي والبحث العلمي عرضه.

وبحسب التقرير، بلغ عدد الأجانب الدارسين في جامعات ألمانية ولم يتموا تعليمهم الثانوي في ألمانيا، 252 ألف شخص في عام 2016، وزاد ذلك على العدد الذي رصد في 2015 بنحو 16 ألف طالب، وزاد على عدد الطلبة في فرنسا بنحو 6000 طالب.

وأكد التقرير أن الأعداد زادت بعد عام 2016 أيضاً، إذ بلغ عدد الطلبة الأجانب المسجلين في ألمانيا في الفصل الدراسي الشتوي (2017/‏2018) 282 ألف شخص.