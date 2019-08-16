شكرا لقرائتكم خبر عن العناية بالبشرة.. انتبهي لمناطق أكثر عُرضة للتجاعيد والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصحت خبيرة التجميل الألمانية، بيرجيت هوبر، النساء بضرورة الاهتمام بالرقبة وفتحة الصدر خلال العناية اليومية بالبشرة، نظراً إلى أن البشرة في هذه المناطق تكون نحيفة ورقيقة جداً، ومن ثم تكون أكثر عُرضة للتجاعيد والترهلات.
وأوضحت هوبر أنه تنبغي العناية ببشرة الرقبة وفتحة الصدر بوساطة كريم يعمل على ترطيب البشرة، ويساعدها على الاحتفاظ بالرطوبة، مع مراعاة ألا يكون غنياً بالدهون، على أن يتم تطبيق الكريم صباحاً ومساء.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | العناية بالبشرة.. انتبهي لمناطق أكثر عُرضة للتجاعيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.