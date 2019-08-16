الامارات | العناية بالبشرة.. انتبهي لمناطق أكثر عُرضة للتجاعيد

شكرا لقرائتكم خبر عن العناية بالبشرة.. انتبهي لمناطق أكثر عُرضة للتجاعيد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نصحت خبيرة التجميل الألمانية، بيرجيت هوبر، النساء بضرورة الاهتمام بالرقبة وفتحة الصدر خلال العناية اليومية بالبشرة، نظراً إلى أن البشرة في هذه المناطق تكون نحيفة ورقيقة جداً، ومن ثم تكون أكثر عُرضة للتجاعيد والترهلات.

وأوضحت هوبر أنه تنبغي العناية ببشرة الرقبة وفتحة الصدر بوساطة كريم يعمل على ترطيب البشرة، ويساعدها على الاحتفاظ بالرطوبة، مع مراعاة ألا يكون غنياً بالدهون، على أن يتم تطبيق الكريم صباحاً ومساء.