الامارات | أفراح الكعبي

شكرا لقرائتكم خبر عن أفراح الكعبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل سعيد عبيد باللهام الكعبي بمناسبة زفاف نجله محمد إلى كريمة محمد حمد العقيد الكعبي. حضر الحفل، الذي أقيم في ميدان الاحتفالات بمنطقة هيلي في العين، عدد من المسؤولين وكبار الشخصيات وأعيان قبيلة بني كعب. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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